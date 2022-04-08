Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 апреля

Желанных гостей украинцы встречают с хлебом и солью, наше гостеприимство знают во всем мире.
Однако это не касается россиян, мы ждем их с Джавелинами, оружием и семечками за то, что они напали на наши земли. А на нашем коврике они увидят “Welcome… to hell”.
Мы отстаиваем свою независимость. Именно поэтому на территории нашей страны идут активные боевые действия. Если ты думаешь переместиться в безопасное место, нужно выбирать правильный путь.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает о направлениях боевых действий.
ВСУ отбивают врага, поэтому украинцы возвращаются домой. Раньше мы рассказывали о ситуации на границах и сколько людей возвращается.