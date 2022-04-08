Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 апреля

Желанных гостей украинцы встречают с хлебом и солью, наше гостеприимство знают во всем мире.

Однако это не касается россиян, мы ждем их с Джавелинами, оружием и семечками за то, что они напали на наши земли. А на нашем коврике они увидят “Welcome… to hell”.

Мы отстаиваем свою независимость. Именно поэтому на территории нашей страны идут активные боевые действия. Если ты думаешь переместиться в безопасное место, нужно выбирать правильный путь.

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Актуальная карта боевых действий в Украине

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Опасные направления

Генштаб ВСУ сообщает о направлениях боевых действий.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении .

. В Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах. В Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Республики Беларусь.

На Слобожанском направлении. Враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

направлении. Враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск. Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.

направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное. На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

ВСУ отбивают врага, поэтому украинцы возвращаются домой. Раньше мы рассказывали о ситуации на границах и сколько людей возвращается.