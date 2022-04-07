Украинцы возвращаются домой — какая ситуация на границе сегодня

С начала войны сотни тысяч женщин вместе с детьми пересекли украинскую границу. Для того чтобы это сделать, приходилось стоять в километровых очередях.

На 43-й день войны поток людей, выезжающих в поисках безопасного убежища, постоянно уменьшается.

Люди, несмотря на то, что война продолжается, возвращаются домой, что очень удивляет волонтеров.

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В среднем во Львовской области границу ежедневно пересекают 15 тысяч человек, десять из них — в обратном направлении.

В горячие точки люди возвращаться еще не готовы, планируют переждать еще немного в западных областях, но уже на родной земле. Украинцы делятся, что трудно было отважиться поехать за границу, назад — уже проще.

Больше о ситуации на границе узнайте из видео.

Однако многие украинцы все еще остаются в Польше, ожидая хороших известий об окончании войны.

Для таких людей мы собрали советы для Украинцев в Польше, которые объяснят непонятное и подскажут, как действовать.