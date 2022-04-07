Українці повертаються додому — яка ситуація на кордонах сьогодні

Від початку війни сотні тисяч жінок разом з дітьми перетнули український кордон. Для того щоб це зробити, доводилося стояти в кілометрових чергах.

На 43-й день війни потік людей, які виїжджають у пошуках безпечного прихистку, постійно зменшується.

Попри те, що війна триває, люди повертаються додому. І це дуже дивує волонтерів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

В середньому на Львівщині кордон щодня перетинають 15 тисяч людей, десять із них — у зворотному напрямку.

До гарячих точок люди повертатися ще не готові, але перечекати небезпеку хочуть в західних областях, на рідній землі. Українці діляться, що важко було зважитись поїхати за кордон, назад — простіше.

Більше про ситуацію на кордоні 7 квітня дивись у відео.

Зауважимо, що багато українців досі залишаються в Польщі, очікуючи хороших вістей про закінчення війни.

Для таких людей ми зібрали поради для українців в Польщі, які стануть у пригоді тим, хто виїхав з України.