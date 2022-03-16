Психологія

Знайоме почуття самотності та провини? Розповідаємо, що таке синдром біженця та як його полегшити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Березня 2022, 16:30
Синдром біженця - що це, як проявляється, що робити
Фото: Unsplash

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