Знайоме почуття самотності та провини? Розповідаємо, що таке синдром біженця та як його полегшити

Понад три мільйони людей покинули Україну після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Такі дані наводить речник Міжнародної організації ООН з міграції Пол Діллон.

Українці, які були змушені тікати від звірств війни, можуть отримати синдром біженця.

Читай, що це таке, як проявляється та як полегшити свій душевний стан.

Синдром біженця — важкий емоційний стан, коли людина все своє життя жалкує про те, що покинула свій будинок, батьківщину, рідних і близьких у такий тяжкий час.

Згідно зі статистикою ООН, переважна більшість біженців ніколи більше не повертаються на батьківщину.

Це пов’язано з тим, що не так військова, як політична частина війни затягується на роки (виведення військ, повернення державі розданої на руки зброї тощо).

З чим можуть зіткнутися біженці

почуття втрати рідного дому;

почуття, що людина не на своєму місці, чужа, “без батьківщини”;

втрата майна та статків;

страх за себе та близьких;

відсутність перспектив, невпевненість у завтрашньому дні;

страх перед лікарнею, лікарями за кордоном;

почуття самотності та провини;

відчуття своєї непотрібності й покинутості (особливо в літньому віці).

Як полегшити свій моральний стан

Не знецінюй свої почуття та рішення, якщо ти вирішив(-ла) виїхати за кордон. Але водночас не знецінюй почуття й тих, хто вирішив залишитися вдома.

Кожен самостійно несе відповідальність за свої рішення. Комусь доцільніше виїхати, а комусь — залишитися.

Тому не варто переконувати когось переїхати разом з тобою, якщо вони не хочуть цього.

Якщо людина із самого спочатку не хотіла виїжджати з країни, але під чиїмось впливом погодилася це зробити, то в неї може розвинутися синдром біженця з більшою ймовірністю, ніж у тих, хто вже давно хотів переїхати.

Не ігноруй свій внутрішній стан та не відкладай похід до психолога на потім. Можливо, тобі знадобиться психологічна підтримка не зараз, а в майбутньому, тому уважно слідкуй за своїми почуттями.

У непрості часи кожен із нас переживає цілу гаму почуттів і час від часу запитує, а чи це нормально? Так, цілком нормально відчувати часом суперечливі емоції, коли у твоїй країні війна.

Це може бути смуток, відчай, паніка, заперечення або ж навпаки наснага, ейфорія, збудження. Читай детальніше, які бувають емоції під час війни.