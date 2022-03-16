Знакомо чувство одиночества и вины? Рассказываем, что такое синдром беженца и как его облегчить

Более трех миллионов человек покинули Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Такие данные приводит спикер Международной организации ООН по миграции Пол Диллон.

Украинцы, вынужденные бежать от зверств войны, могут получить синдром беженца.

Читай, что это такое, как проявляется и как облегчить свое состояние души.

Синдром беженца — тяжелое эмоциональное состояние, когда человек всю свою жизнь сожалеет о том, что покинул свой дом, родину, родных и близких в столь тяжелое время.

Согласно статистике ООН, подавляющее большинство беженцев никогда больше не возвращаются на родину.

Это связано с тем, что не столько военная, сколько политическая часть войны затягивается на годы (вывод войск, возвращение государству розданного на руки оружия и т.п.).

С чем могут столкнуться беженцы

ощущение потери родного дома;

чувство, что человек не на своем месте, чужой, “без родины”;

потеря имущества и состояния;

страх за себя и близких;

отсутствие перспектив, неуверенность в завтрашнем дне;

страх перед больницей, врачами за границей;

чувство одиночества и вины;

ощущение своей ненадобности и брошенности (особенно в пожилом возрасте).

Как облегчить свое моральное состояние

Не обесценивай свои чувства и решения, если ты решил(-ла) уехать за границу. Но в то же время не обесценивай чувства и тех, кто решил остаться дома.

Каждый самостоятельно несет ответственность за свои решения. Кому-то целесообразнее уехать, а кому-то — остаться.

Поэтому не стоит убеждать кого-нибудь переехать вместе с тобой, если они не хотят этого.

Если человек изначально не хотел выезжать из страны, но под чьим-то влиянием согласился это сделать, то у него может развиться синдром беженца с большей вероятностью, чем у тех, кто уже давно хотел переехать.

Не игнорируй свое внутреннее состояние и не откладывай поход к психологу на потом. Возможно, тебе понадобится психологическая поддержка не сейчас, а в будущем, поэтому внимательно следи за своими чувствами.

В непростые времена каждый из нас испытывает целую гамму чувств и время от времени спрашивает себя, а нормально ли это? Да, вполне нормально испытывать порой противоречивые эмоции, когда в твоей стране война.

Это может быть уныние, отчаяние, паника, отрицание или же наоборот воодушевление, эйфория, возбуждение. Читай подробнее, какие бывают эмоции во время войны.