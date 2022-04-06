Поради тим, хто рятується від війни: що чекає українців у Польщі

На наших очах в Україні народжується нове громадянське суспільство, де моя хата — не скраю, а ми — важливіше за я, де немає й сліду від комплексу меншовартості.

Війна дуже змінила й згуртувала українців. Навіть вимушені переселенці, рятуючи дітей, виїжджаючи за кордон, залишаються єдиними з усією нацією і роблять для перемоги що можуть. Найбільший потік біженців з України, як і раніше, до Польщі.

Що чекає українців по той бік кордону?

Натовпи переселенців у перші тижні застали поляків зненацька, але тепер робота з біженцями організована як годинник.

Щойно українець перетинає кордон, його одразу зустрічають волонтери та пропонують змінний одяг, засоби гігієни, а головне — гарячі напої та ситні обіди.

Можна отримати навіть SIM-карту. Їх реєструють зазвичай за паспортом, тому не потрібно лякатись, якщо запитають документи.

Для мам з малюками є окремі намети, де можна отримати дитяче харчування, молочні суміші, іграшки та памперси. Все абсолютно безкоштовно.

За потреби, тут надають і консультацію лікаря. Щоб отримати медичну допомогу, потрібно знайти тент медиків та просто підійти до нього.

Безкоштовний огляд та щеплення можна організувати навіть для домашніх тваринок. Також можна отримати корм і навіть теплий одяг для них.

Далі українців можуть за бажанням відвезти до найближчого прихистку — рецепційного центру, де є безкоштовний wi-fi та все необхідне для кількаденного перебування там.

Перебувати можна скільки потрібно, але волонтери запевняють, що за можливості краще їхати в інше місце. Оскільки умов для постійного проживання, як-от душ, на жаль, немає.

Якщо їхати нікуди, то у центрі є контактні бази з усіма охочими приймати переселенців. Тож підберуть родину та організують транспорт.

Однак існують і небезпеки. Українцям точно не варто сідати у машини до незнайомців, які відмовляються показувати свої документи. Краще підійти до волонтерів, одягнених у яскраво-жовті жилети з прикріпленими до них волонтерськими посвідченнями.

Нагадуємо, раніше ми розповідали, як не стати жертвою сутенерів та торговців людьми.