Польська безкоштовно — офлайн- та онлайн-курси для українців у Польщі

Через війну багато українців були вимушені покинути свої домівки та виїхати в Польщу. Для того щоб орієнтуватись на місцевості, знати побутові речі та спілкуватись, потрібно знати польську мову.

Ми ділимося підбіркою безкоштовних онлайн- та офлайн-курсів з вивчення польської.

Безкоштовні офлайн-курси польської

Вивчати польську можна у великих містах.

Варшава

Uniwersytet Warszawski — безкоштовні курси для всіх віком від 16 років. Їх організував Університет відкритий. Щоб записатись, відправив лист на електронну пошту: [email protected]

Centrum Wielokulturowe w Warszawie — безкоштовні лекції з вивчення польської на рівні А2 для вимушених переселенців з України.

Контакти: +48 22 648 11 11, [email protected] Детальніше про заняття можна дізнатися на сайті.

Fundacja Ocalenie — безкоштовні курси для українських біженців у Варшаві. Найближчі набори груп відбуваються з 04.05 до 10.05.2022. Щоб записатися на курси, заповни форму на сайті та надішли фото документа, на основі якого тимчасово живеш у Польщі, на електронну пошту: [email protected]

Вроцлав

Wrocławskie Centrum Integracji — індивідуальні та групові зустрічі польських волонтерів з українськими біженцями раз на тиждень. Про зустріч можна домовитися в будь-якому зручному місці. Деталі тут: [email protected]

Klub Formaty — безкоштовні курси для початківців. Клуб надає безкоштовне гаряче харчування для дітей та гральну кімнату. Реєстрація за номером +48 71 789 33 20 або на сайті.

ZUwP Koło we Wrocławiu — безкоштовні курси для дітей та підлітків віком від 7 до 15 років. Заняття проводяться з понеділка по п’ятницю з 16:30 до 18:00 у приміщенні школи SP 108. Детальніше тут.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego — безкоштовні лекції з польської мови для дітей та підлітків від 10 до 18 років. Контактний номер: +48 71 772 49 03. Подробиці також можна дізнатися на сайті.

Fundacja Hobbit — безкоштовні курси для дітей та підлітків. Приходити на уроки польської за адресою пл. św Macieja, 5a. Перед цим необхідно заповнити форму.

Краків

Uniwersytet Jagielloński — безкоштовні курси та індивідуальні заняття від Ягеллонського університету для вимушено переселених українців. З деталями навчання ознайомся на сайті.

Fundacja Będzie Lepiej — безкоштовні заняття з польської для дітей та підлітків від 6 до 18 років, також є курси для дорослих. Реєстрація на сайті.

Лодзь

POLONUS school of languages — груповий розмовний клуб, а також безкоштовні онлайн-лекції. Всі уроки доступні у відеоформаті, мовних схемах та дописах. Там описується використання слів польською з правильною граматикою. Детальніше ознайомся на сайті.

Гданськ

Uniwersytet Gdański надає безкоштовний курс для українських волонтерів, які хочуть навчати біженців польської.

Познань

Pogadajmy — z nami się dogadasz — безкоштовні курси для мам і діток, які вимушено виїхали з України.

Безкоштовні онлайн-курси польської

Kleks — безкоштовні онлайн-курси. Вони дають можливість практики в розмовних клубах.

LingoHut — 125 безкоштовних онлайн-уроків, що розподілені на тематичні блоки. На освітній платформі можна слухати правильну вимову, а ще проходити тести на закріплення вивченого матеріалу.

Tutlo — онлайн-уроки польської для дорослих та дітей. Окрім польської, на сайті можна вивчити англійську. Уроки проводяться у формі вебінарів з лекторами.

Polskijazyk.pl — на сайті можна вивчати польську. Ресурс розроблений польськими філологами. Курси розділені на тематичні блоки з інтерактивними завданнями.

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