Польский бесплатно — офлайн- и онлайн-курсы для украинцев в Польше

Из-за войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и уехать в Польшу. Чтобы ориентироваться на местности, знать бытовые вещи и общаться, нужно знать польский язык.

Мы делимся подборкой бесплатных онлайн- и офлайн-урсов по изучению польского.

Бесплатные офлайн-курсы польского

Изучать польский можно в больших городах.

Варшава

Uniwersytet Warszawski — бесплатные курсы для всех от 16 лет. Их организовал Университет открытый. Чтобы записаться, отправь письмо на электронную почту: [email protected]

Centrum Wielokulturowe w Warszawie — бесплатные лекции по изучению польского на уровне А2 для вынужденных переселенцев из Украины.

Контакты: +48 22 648 11 11, [email protected] Подробнее о занятиях можно узнать на сайте.

Fundacja Ocalenie — бесплатные курсы для украинских беженцев в Варшаве. Ближайшие наборы групп проходят с 04.05 по 10.05.2022. Чтобы записаться на курсы, заполни форму на сайте и пришли фото документа, на основе которого временно живешь в Польше, на электронную почту: [email protected]e.org.pl.

Вроцлав

Wrocławskie Centrum Integracji — индивидуальные и групповые встречи польских волонтеров с украинскими беженцами раз в неделю. О встрече можно договориться в любом удобном месте. Детали здесь: [email protected]

Klub Formaty — бесплатные курсы для начинающих. Клуб предоставляет бесплатное горячее питание для детей и игровую комнату. Регистрация по номеру: +48 71 789 33 20 или на сайте.

ZUwP Koło we Wrocławiu — бесплатные курсы для детей и подростков от 7 до 15 лет. Занятия проводятся с понедельника по пятницу с 16:30 до 18:00 в помещении школы SP 108. Подробнее здесь.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego — бесплатные лекции по польскому языку для детей и подростков от 10 до 18 лет. Контактный номер: +48 71 772 49 03. Подробности можно узнать на сайте.

Fundacja Hobbit — бесплатные курсы для детей и подростков. Приходить на уроки польского по адресу пл. św Macieja, 5a. Перед этим нужно заполнить форму.

Краков

Uniwersytet Jagielloński — бесплатные курсы и индивидуальные занятия Ягеллонского университета для вынужденно переселенных украинцев. С деталями обучения ознакомься на сайте.

Fundacja Będzie Lepiej — бесплатные занятия по польскому для детей и подростков от 6 до 18 лет, также есть курсы для взрослых. Регистрация на сайте.

Лодзь

POLONUS school of languages ​​— групповой разговорный клуб, а также бесплатные онлайн-лекции. Все уроки доступны в видеоформате, языковых схемах и сообщениях. Там описывается использование слов на польском языке с правильной грамматикой. Детальнее ознакомься на сайте.

Гданьск

Uniwersytet Gdański предоставляет бесплатный курс для украинских волонтеров, желающих обучать беженцев польскому языку.

Познань

Pogadajmy — z nami się dogadasz — бесплатные курсы для мам и деток, вынужденно выехавших из Украины.

Бесплатные онлайн-курсы польского

Kleks — бесплатные онлайн-курсы. Они дают возможность практики в разговорных клубах.

LingoHut — 125 бесплатных онлайн-уроков, распределенных на тематические блоки. На образовательной платформе можно слушать правильное произношение, а также проходить тесты на закрепление изученного материала.

Tutlo — онлайн-уроки польского для взрослых и детей. Кроме польского, на сайте можно выучить английский. Уроки проводятся в форме вебинаров с лекторами.

Polskijazyk.pl — на сайте можно изучать польский. Ресурс разработан польскими филологами. Курсы разделены на тематические блоки с интерактивными задачами.

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