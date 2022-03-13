(Не)безпечні пригоди українок у Німеччині — як не стати жертвою сутенерів та торговців людьми

Німеччина — одна з країн, які погодилися приймати біженців з України. Проте серед сотень німецьких волонтерів, які щиро хочуть допомогти українцям, зустрічаються сутенери та торговці людьми.
Останні хочуть скористатися нажаханими війною українськими самотніми жінками чи матерями з маленькими дітьми.
Поліція Німеччини попереджає українок, які приїжджають до країни, про небезпеку натрапити на торговців людьми. Про це пише видання Zaholovok.com.ua з посиланням на німецький Bild.
Представник федеральної поліції розповів для DW, що було зафіксовано вже кілька десятків випадків підозрілої поведінки чоловіків на німецьких вокзалах, куди прибувають українки. Проте жодних злочинів на сексуальному ґрунті поки не зареєстровано.
Щоденний хаос та метушня на вокзалах великих міст — ідеальні умови для сутенерів та торговців людьми для того, щоб обманом заманити до себе додому жінок з метою сексуальних домагань.
У соцмережах поширюється також інформація про те, що подібні випадки зустрічаються і в Польщі. Насправді таке може трапитися у будь-якій країні, тому ніколи не можна втрачати пильність.
Фото: УНІАН
Поліція проводить ранкові зустрічі з волонтерами на вокзалах, під час яких просить виявляти пильність до незнайомців, які також хочуть долучитися до допомоги.
Добровольцям уже не раз доводилося втручатися в ситуації, коли підозрілі особи намагалися пропонувати свої послуги самотнім жінкам.
Поліція Німеччини та волонтерські організації роздають українським біженкам листівки-пам’ятки про безпеку.
А якщо ти волонтер та надаєш прихисток своїм землякам, тобі варто знати, як допомогти біженцям адаптуватися до нового життя.