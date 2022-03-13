(Не)безопасные приключения украинок в Германии — как не стать жертвой сутенеров и торговцев людьми

Германия — одна из стран, которые согласились принимать беженцев из Украины. Однако среди сотен немецких волонтеров, искренне желающих помочь украинцам, встречаются сутенеры и торговцы людьми.

Последние хотят воспользоваться испуганными войной украинскими одинокими женщинами или матерями с маленькими детьми.

Полиция Германии предупреждает приезжающих в страну украинок об опасности встретить торговцев людьми. Об этом пишет издание Zaholovok.com.ua со ссылкой на немецкий Bild.

Представитель федеральной полиции рассказал для DW, что было зафиксировано уже несколько десятков случаев подозрительного поведения мужчин на немецких вокзалах, куда прибывают украинки. Однако никаких преступлений на сексуальной почве пока не зарегистрировано.

Ежедневный хаос и суета на вокзалах крупных городов — идеальные условия для сутенеров и торговцев людьми для того, чтобы обманом привлечь к себе домой женщин с целью сексуальных домогательств.

В соцсетях распространяется также информация о том, что подобные случаи встречаются и в Польше. На самом деле, такое может произойти в любой стране, поэтому никогда нельзя терять бдительность.

Что следует помнить украинкам

Никому не давайте свои паспорта и удостоверения личности. Если их пытаются забрать или выпросить под любым предлогом, обращайтесь в полицию.

Всегда держите при себе телефоны.

Фотографируйте номерные знаки автомобилей перед тем, как в них садиться.

Просите предъявить удостоверение личности тех, кто предлагает вам комнаты или квартиры, записывайте их имена и адреса.

Будьте бдительны, если кто-то сразу якобы просто так обещает помочь вам деньгами.

Держитесь вместе с другими беженцами и не отходите от группы.

Не уходите ни с кем на ночлег. У волонтеров есть сайты с проверенными безопасными домами.

Сутенерами могут быть не только мужчины, но и женщины.

Как защищают беженцев волонтеры и полиция

Полиция проводит утренние встречи с волонтерами на вокзалах, во время которых просит проявлять бдительность к незнакомцам, также желающим приобщиться к помощи.

Добровольцам уже не раз приходилось вмешиваться в ситуации, когда подозреваемые пытались предлагать свои услуги одиноким женщинам.

Полиция Германии и волонтерские организации раздают украинским беженкам листовки-памятки о безопасности.

А если ты волонтер и предлагаешь убежище своим землякам, тебе следует знать, как помочь беженцам адаптироваться к новой жизни.