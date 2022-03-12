Евакуювалися, але не знаєте, де жити? Ось сервіси для пошуку житла від Мінцифри

Після того, як Росія почала підлу війну проти України, мільйони українців були змушені покинути рідні домівки та переїхати у західні регіони країни або за кордон.

Радість від евакуації згодом змінюється тривогою, що ж робити далі й де жити. На щастя, світ наповнений добрими людьми, які пропонують прихисток біженцям як в Україні, так і за кордоном.

Міністерство цифрової трансформації України зібрало добірку перевірених ресурсів для пошуку житла.

Прихисток в Україні

Житло за кордоном

Host4Ukraine

#СильнішіРазом — житло тільки в Литві

Airbnb

Couchsurfing

Help380.org

Понад 200 тисяч переселенців із гарячих точок нині отримали прихисток у Львові. Люди живуть як у квартирах чи гуртожитках, так і у школах, університетах, закладах культури. Дивися, як у Львові допомагають біженцям.