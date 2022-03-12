Евакуювалися, але не знаєте, де жити? Ось сервіси для пошуку житла від Мінцифри

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Березня 2022, 16:30
Сервіси для пошуку житла під час війни
Фото: УНІАН

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