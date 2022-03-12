Эвакуировались, но не знаете, где жить? Вот сервисы для поиска жилья от Минцифры

После того как Россия начала подлую войну против Украины, миллионы украинцев были вынуждены покинуть родные дома и переехать в западные регионы страны или за границу.

Радость от эвакуации впоследствии сменяется тревогой, что делать дальше и где жить. К счастью, мир полон добрых людей, предлагающих убежища беженцам как в Украине, так и за рубежом.

Министерство цифровой трансформации Украины собрало подборку проверенных ресурсов для поиска жилья.

Приют в Украине

Жилье за границей

Host4Ukraine

#СильнішіРазом — жилье только в Литве

Airbnb

Couchsurfing

Help380.org

Более 200 тысяч переселенцев из горячих точек получили убежище во Львове. Люди живут как в квартирах или общежитиях, так и в школах, университетах, заведениях культуры. Смотри, как во Львове помогают беженцам.