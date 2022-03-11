Помощь неравнодушных: как во Львове помогают беженцам

Более 200 тысяч переселенцев из горячих точек получили убежище во Львове. Люди живут как в квартирах или общежитиях, так и в школах, университетах, заведениях культуры.

В город приезжают все больше людей, которые были вынуждены бежать от войны, чтобы спасти жизнь себе и детям. В городском совете говорят, что город на грани возможностей и призывают международные благотворительные организации помогать переселенцам не только за границей, но и во Львове.

Мы сегодня нуждаемся в поддержке, которую раньше не могли даже представить, — говорит городской голова Львова Андрей Садовой.

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