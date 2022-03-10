Ешь, плачь, скачь — советы психолога, как преодолеть стресс во время войны

Во время войны стресс, к сожалению, неизбежен. Это защитный механизм организма в ответ на опасность.
Психиатр и медицинский психолог Надь Беата поделилась советами, как преодолеть стресс.
Следует различать понятия стресс (реакцию) и стрессор (причину стресса).
Устранить причину стресса не значит справиться со стрессом. Например, многие люди, уже выехавшие из зоны активных боевых действий, все равно продолжают находиться в состоянии стресса.
Пробуй эти способы, объединяй, придумывай свои.
Стратегии по преодолению стресса — это классно, но по-честному, эффективно действовать мы сможем только тогда, когда у нас для этого будут необходимы ресурсы, в первую очередь энергия, — говорит психолог.
Стратегии по преодолению стресса — это классно, но по-честному, эффективно действовать мы сможем только тогда, когда у нас для этого будут необходимы ресурсы, в первую очередь энергия, — говорит психолог.
Источниками энергии являются сон, сбалансированное питание, достаточный отдых, дневной свет. По возможности каждый день гуляй (конечно, не во время комендантского часа и не под обстрелами).
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