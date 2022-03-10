Ешь, плачь, скачь — советы психолога, как преодолеть стресс во время войны

Во время войны стресс, к сожалению, неизбежен. Это защитный механизм организма в ответ на опасность.

Психиатр и медицинский психолог Надь Беата поделилась советами, как преодолеть стресс.

Следует различать понятия стресс (реакцию) и стрессор (причину стресса).

Устранить причину стресса не значит справиться со стрессом. Например, многие люди, уже выехавшие из зоны активных боевых действий, все равно продолжают находиться в состоянии стресса.

Как справиться со стрессом

Занимайся физической активностью. Это может быть йога, приседания, избиение подушки, ходьба и т.д.

Занимайся творчеством. Это хороший способ освободить свои эмоции.

Смейся. Этот пункт может показаться некорректным во время войны, но он поможет снять напряжение и не потерять связь с жизнью.

Плачь. Это работает. Не стесняйся чувств.

Будь рядом с близкими. Находясь рядом с людьми, с которыми ты чувствуешь себя в безопасности и комфорте, твое тело вырабатывает “успокаивающие” гормоны.

Глубоко дыши. Медленно вдохни в течение пяти секунд, задержи дыхание еще на пять секунд и выдохни в течение десяти секунд.

Общайся. Даже поверхностный социальный контакт (поздороваться с соседкой, спросить у продавщицы как дела) сигнализирует нам, что мир вокруг нас безопасен.

Пробуй эти способы, объединяй, придумывай свои.

Стратегии по преодолению стресса — это классно, но по-честному, эффективно действовать мы сможем только тогда, когда у нас для этого будут необходимы ресурсы, в первую очередь энергия, — говорит психолог.

Источниками энергии являются сон, сбалансированное питание, достаточный отдых, дневной свет. По возможности каждый день гуляй (конечно, не во время комендантского часа и не под обстрелами).

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