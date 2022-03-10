Їж, плач, скач — поради психологині, як подолати стрес під час війни

Під час війни стрес, на жаль, неминучий. Це захисний механізм організму у відповідь на загрозу.
Психіатриня та медична психологиня Надь Беата поділилася порадами, як подолати стрес.
Варто розрізняти поняття стрес (реакцію) і стресор (причину стресу).
Усунути причину стресу не означає впоратися зі стресом. Наприклад, багато людей, які вже виїхали із зони активних бойових дій, все одно продовжують бути у стані стресу.⠀
Пробуй ці способи, поєднуй, вигадуй свої.
Стратегії з подолання стресу — це класно, але по-чесному, ефективно діяти ми зможемо лише тоді, коли в нас для цього будуть необхідні ресурси, передусім енергія, — говорить психологиня.
Стратегії з подолання стресу — це класно, але по-чесному, ефективно діяти ми зможемо лише тоді, коли в нас для цього будуть необхідні ресурси, передусім енергія, — говорить психологиня.
Джерелами енергії є сон, збалансоване харчування, достатній відпочинок, денне світло. За можливості щодня гуляй (звичайно, не під час комендантської години та не під обстрілами).
Для багатьох людей події, що відбуваються в Україні — сильна психологічна травма. У декого розвивається синдром фантомної сирени. Читай, що робити, якщо чуєш сирену, а її немає.