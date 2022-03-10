Психологія

Їж, плач, скач — поради психологині, як подолати стрес під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Березня 2022, 11:00
Як подолати стрес - поради психіатрині
Фото: Unsplash

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