Їж, плач, скач — поради психологині, як подолати стрес під час війни

Під час війни стрес, на жаль, неминучий. Це захисний механізм організму у відповідь на загрозу.

Психіатриня та медична психологиня Надь Беата поділилася порадами, як подолати стрес.

Варто розрізняти поняття стрес (реакцію) і стресор (причину стресу).

Усунути причину стресу не означає впоратися зі стресом. Наприклад, багато людей, які вже виїхали із зони активних бойових дій, все одно продовжують бути у стані стресу.⠀

Як впоратися зі стресом

Займайся фізичною активністю. Це може бути йога, присідання, лупцювання подушки, ходьба тощо.

Займайся творчістю. Це гарний спосіб вивільнити свої емоції.

Смійся. Цей пункт може здатися некоректним під час війни, але він допоможе зняти напругу та не втратити зв’язок з життям.

Плач. Це працює. Не соромся почуттів.

Будь поруч з близькими. Перебуваючи поряд з людьми, з якими ти почуваєшся у безпеці та комфорті, твоє тіло вивільняє “заспокійливі” гормони.

Глибоко дихай. Повільно вдихни протягом п’яти секунд, затримай подих ще на п’ять секунд і видихни протягом десяти секунд.

Спілкуйся. Навіть поверхневий соціальний контакт (привітатися з сусідкою, спитати в продавчині, як справи) сигналізує нам, що світ навколо нас безпечний.

Пробуй ці способи, поєднуй, вигадуй свої.

Стратегії з подолання стресу — це класно, але по-чесному, ефективно діяти ми зможемо лише тоді, коли в нас для цього будуть необхідні ресурси, передусім енергія, — говорить психологиня.

Джерелами енергії є сон, збалансоване харчування, достатній відпочинок, денне світло. За можливості щодня гуляй (звичайно, не під час комендантської години та не під обстрілами).

Для багатьох людей події, що відбуваються в Україні — сильна психологічна травма. У декого розвивається синдром фантомної сирени. Читай, що робити, якщо чуєш сирену, а її немає.