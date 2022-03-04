Чуєш сирену, але її немає? Розповімо, що таке синдром фантомної сирени

Для багатьох людей події, що відбуваються в Україні — сильна моральна травма, особливо для молоді. Якщо старше покоління могло пам’ятати ті страшні звуки сирен під час катастрофи на ЧАЕС, то молодь жила у спокійному мирному світі.

Ніколи ми не могли подумати, що в нашу молоду державу прийде війна, ще й від сусідки, яка була нам “другом”.

Після першої тривоги люди почали нервувати та прислухатися до кожного нового звуку: а що як сирена?

Синдром фантомної сирени — це стан, коли у повній тиші людина чує сирени, яких немає.

Що з цим робити

В такому разі нам треба повернути себе до реальності:

поговорити з близькими;

вмити обличчя холодною водою;

доторкнутися до свого тіла;

перелічити предмети навколо.

А також закрити базові потреби: спробувати заснути, випити гарячого чаю чи води, обійняти того, хто поруч, зателефонувати близьким та вимкнути новини хоча б на годину.

Зрозуміти середовище впливу

На наш психологічний стан впливає невизначеність майбутнього та нездатність контролювати ситуацію.

Щоб стало трішки легше, треба домовитися з друзями та сусідами, як ви діятимете у надзвичайній ситуації. Також зібрати все необхідне в одному місці.

Щоб заспокоїтися, треба уповільнити рухи, дихання, темп розмови та реакцію (за відсутності реальної загрози).

Як контролювати ситуацію

Перше, що можна зробити — написати покроковий план, як діяти, якщо тривога справжня.

Поділити обов’язки з близькими, щоб всі чітко знали, хто і що має робити: вимикає газ, збирає речі тощо.

Підготувати все необхідне, що треба, під час евакуації в укриття.

Рівень тривоги у надзвичайних ситуаціях зростає в кілька разів, і ми не здатні адекватно реагувати на події. Раніше ми розповідали, як справитися з тривожністю.