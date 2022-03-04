Слышишь сирену, хотя ее нет? Расскажем, что такое синдром фантомной сирены

Для многих людей происходящие в Украине события — сильная моральная травма, особенно для молодежи. Если старшее поколение могло помнить страшные звуки сирен со времен катастрофы на ЧАЭС, то молодежь жила в спокойном мирном мире.

Никогда мы не могли подумать, что в наше молодое государство придет война, еще и от соседки, которая была нам “другом”. После первой тревоги люди начали нервничать и прислушиваться к каждому новому звуку, а может, сирена?

Синдром фантомной сирены — это состояние, когда в полной тишине человек слышит сирены, которых нет.

Что с этим делать

В таком случае нам нужно вернуть себя к реальности:

поговорить с близкими;

умыть лицо холодной водой;

прикоснуться к своему телу;

перечислить предметы вокруг.

А также нужно закрыть базовые потребности: попытаться заснуть, выпить горячего чая или воды, обнять того, кто рядом, позвонить по телефону близким и выключить новости хотя бы на час.

Понять среду воздействия

На наше психологическое состояние влияет неопределенность будущего и неспособность контролировать ситуацию.

Чтобы стало немного легче, нужно договориться с друзьями и соседями, как вы будете действовать в чрезвычайной ситуации. А также собрать все необходимое в одном месте.

Чтобы успокоиться, попробуйте замедлить движения, дыхание, темп разговора и реакцию (при отсутствии реальной угрозы).

Как контролировать ситуацию

Первое, что можно сделать — написать пошаговый план, как действовать, если тревога настоящая.

Поделить обязанности с близкими, чтобы все знали, кто и что должны делать: выключить газ, собрать вещи и т.д.

Подготовить все необходимое, что понадобиться во время эвакуации в укрытие.

Уровень тревоги в чрезвычайных ситуациях растет в несколько раз, и мы не способны адекватно реагировать на события. Раньше мы рассказывали, как справиться с тревожностью.