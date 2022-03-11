Допомога небайдужих: як у Львові допомагають біженцям

Понад 200 тисяч переселенців із гарячих точок нині отримали прихисток у Львові. Люди живуть як у квартирах чи гуртожитках, так і у школах, університетах, закладах культури.

До міста приїжджають все більше людей, які змушені були втікати від війни, щоб врятувати своє життя і дітей. У міськраді кажуть, що місто на межі можливостей та закликають міжнародні благодійні організації допомагати переселенцям не лише за кордоном, а й у Львові.

Ми сьогодні потребуємо підтримки, яку раніше не могли навіть уявити, – говорить міський голова Львову Андрій Садовий.

Як вчителі-волонтери допомагають адаптуватись дітям після стресу, дивіться у відео.

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