Советы тем, кто спасается от войны: что ждет украинцев в Польше

На наших глазах в Украине рождается новое гражданское общество, где моя хата — не скраю, а мы — важнее, чем я. Где нет и следа от комплекса неполноценности.

Война очень изменила и сплотила украинцев. Даже вынужденные переселенцы, спасая детей, выезжая за границу, остаются едиными со всей нацией и делают для победы что могут. Самый большой поток беженцев из Украины по-прежнему в Польшу.

Что ждет украинцев по ту сторону границы?

Толпы переселенцев в первые недели застали поляков врасплох, но теперь работа с беженцами организована как часы.

Как только украинец пересекает границу, его сразу встречают волонтеры и предлагают сменную одежду, средства гигиены, а главное — горячие напитки и сытные обеды.

Можно получить даже SIM-карту. Их регистрируют обычно по паспорту, поэтому не нужно пугаться, если запросят документы.

Для мам с малышами есть отдельные палатки, где можно получить детское питание, молочные смеси, игрушки и памперсы. Все совершенно бесплатно.

При необходимости здесь предоставляют и консультацию врача. Чтобы получить медицинскую помощь, нужно найти тент медиков и просто подойти к нему.

Бесплатный осмотр и прививку можно организовать даже для домашних животных. Также можно получить корм и теплую одежду для них.

Далее украинцев могут по желанию отвезти в ближайшее убежище — рецепционный центр, где есть бесплатный wi-fi и все необходимое для проживания некоторое время.

Находиться там можно сколько нужно, но волонтеры уверяют, что при возможности лучше ехать в другое место. Поскольку условий для постоянного проживания, таких как душ, к сожалению, нет.

Если ехать некуда, то в центре есть контактные базы со всеми желающими принимать переселенцев. Поэтому подберут семью и организуют транспорт.

Однако существуют и опасности. Украинцам точно не стоит садиться в машины к незнакомцам, которые отказываются показывать свои документы. Лучше подойти к волонтерам, одетым в ярко-желтые жилеты с прикрепленными к ним волонтерскими удостоверениями.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не стать жертвой сутенеров и торговцев людьми.