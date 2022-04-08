Твои руки сейчас нужны! Как уже сегодня помочь преодолеть последствия российской оккупации

Города, освобожденные от оккупации, нуждаются в помощи. Российские военные оставили после себя лишь разрушения, хаос и десятки разрушенных домов.

Служба ГСЧС работает круглосуточно, чтобы расчистить города и сделать возможным возвращение людей в свои дома. Однако с твоей помощью они могут сделать это быстрее, и вот как можешь помочь ты.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко обратился за помощью к простым украинцам. По его словам, только в Буче после российского нашествия 18 многоквартирных домов были повреждены и еще 112 частных домов уничтожены до основания.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Объемы работы в каждой области огромны, потому без добровольцев не справиться.

Он подчеркнул, что на помощь нужна не только в Сумской области. Все освобожденные города Киевской области: Буча, Бородянка и т.д. и Черниговской области нуждаются в руках.

Нужно не только разбирать завалы. Помощь необходима в оказании помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и т.д.

Помочь ГСЧС можно локально в той области, в которую тебе удобно добраться. Основные: Киевская, Сумская, Черниговская.

Все, кто имеет возможность, время и здоровье – ваши руки сейчас нужны, чтобы как можно быстрее расчистить эти территории.

Чтобы помочь, заполни анкету добровольца на сайте ГСЧС.

Отдельно существует добровольная народная инициатива Добробата, к которой тоже можно приобщиться.

Тем временем Киев, от которого наконец отступили кафиры, постепенно начинает возвращаться к жизни. Что уже начало работать в столице, читайте в нашем материале.