Киев оживает: заработали маршрутки, библиотеки и продуктовые ярмарки

Несмотря на все трудности, Киев пытается восстанавливаться: с сегодняшнего дня в столице частные перевозчики возобновили работу на некоторых маршрутах, заработали ярмарки и открылись библиотеки.

По состоянию на 7 апреля власти Киева объявили, что частные перевозчики столицы возобновили работу на 11 маршрутах. В частности № 183, 401, 407, 433 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

Они также являются дополнением коммунальному общественному транспорту, особенно в тех местах, где из-за больших габаритов проехать пока что не могут, — сказал Николай Поворозник. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Подчёркивается, что при необходимости Киев будет увеличивать количество движущегося состава на этих и общегородских маршрутах.

Также сегодня работают девять мини-ярмарков в пяти районах города. Указывается, что ярмарки реализуют картофель, овощи борщевого набора, а также бакалею.

А заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в десяти районах столицы возобновили свою работу 50 библиотек.

Возобновление работы библиотек — это ещё один шаг к полноценному функционированию столичной инфраструктуры. Город приспосабливается к новых реалиям с учётом тех опасностей, которые всё ещё существуют, — отметил Мондриевский.

Несмотря на значительные сдвиги в работе, библиотеки начали работать только в режиме выдачи-сдачи книг, остальные функции пока недоступны. В то же время библиотечный сервис частично ушёл в онлайн. На сайтах и страницах заведений распространяется необходимая для горожан информация.

В Киеве также работает карта, на которой указан весь бизнес, который работает сейчас. Среди всех отметок можно найти магазины одежды, кофейни, парикмахерские, сервисы по ремонту техники и стоматологии.

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