День ракетных войск и артиллерии — что делают “боги войны”

День ракетных войск и артиллерии отмечают ежегодно 3 ноября с 1997 года. Их называют “боги войны”.

Эти войска включают соединения, вооруженные оперативно-тактическими и тактическими ракетами, гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерией. Однако в состав этих войск входит также артиллерийская разведка, минометные подразделения и подразделения противотанковых управляемых ракет.

Военные этих подразделений уничтожают значительную часть живой силы врага, тяжелой техники и артиллерии, противотанковых средств, вражеской авиации, ПВО и других важных объектов.

Сейчас также смотрят

С 2014 года эти войска практически полностью изменились. Тогда, по данным Минобороны, подразделения насчитывали менее 200 ракетных, артиллерийских, минометных и противотанковых батарей. Но за девять лет боевой состав ракетных войск и артиллерии в Украине увеличился более чем вдвое.

Где работают артиллеристы

Военные этого подразделения, кроме ВСУ, работают в других структурах и военных формированиях:

ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ;

ракетных войск и артиллерии войск береговой обороны Военно-морских сил ВСУ;

артиллерии десантно-штурмовых войск ВСУ;

артиллерии Государственной пограничной службы Украины (в том числе минометные подразделения);

артиллерии национальной гвардии Украины.

Эмблема артиллеристов

Современная символика ракетных войск и артиллерии была создана в 2016 году. На ней изображены скрещенные стволы пушек и бьющие из-под облаков молнии. По словам украинского геральдиста Николая Чмыря, изображение скрещенных пушечных стволов используется с 18-го века и является едва ли не самой древней эмблемой рода войск.

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии от Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала поздравил артиллеристов с профессиональным праздником.

— Ни один род войск не ценится так высоко, как ракетные войска и артиллерия. Огневая поддержка наземных войск была и остается определяющей на поле боя. Для воина эта поддержка стала синонимом выживания в самых сложных боевых ситуациях. За это мы уважаем и каждый раз с гордостью и благодарностью вспоминаем наших артиллеристов.

Украинские ракетные войска и артиллерия делают все, чтобы враг очень дорого заплатил за развязывание кровавой войны и страдания украинцев.

Инженерные войска — сообщество неутомимых героев, которые ежедневно оборудуют позиции и районы обороны, обезвреживают минные поля, обустраивают инженерные заграждения и сооружают переправы. Защита и поддержка своих подразделений и создание препятствий для противника. Крайне необходима и опасная работа.

Что объединяет наших артиллеристов и инженеров? Все они берегут жизнь украинского воина и лишают врага назойливой мысли хозяйничать на украинской земле.

Искренне благодарю военнослужащих ракетных войск и артиллерии, а также инженерных войск за самоотверженность, стойкость, мужество и героизм. Склоняю голову перед памятью героев, уложивших свою жизнь в борьбе за свободу Украины. Вечная им слава! — говорится в сообщении.

Поздравление от главы Верховной Рады Украины

Глава ВРУ Руслан Стефанчук поделился поздравлением ко Дню ракетных войск и артиллерии

— Поздравляю наших защитников и защитниц, ежедневно оказывающих поддержку нашей пехоте, поражают силы и средства противника, уничтожают личный состав и тяжелую технику врага.

Спасибо каждому и каждой за героизм, преданность, мужество и профессионализм. Спасибо за точный огонь и уничтожение боевого потенциала противника.

Вы наша непреклонная мощь. Вечное уважение и вечная память воинам, отдавшим свою жизнь, выполняя воинскую обязанность, — говорится в сообщении.

Поздравление от Сергея Наева

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравил военных с профессиональным праздником.

— Уважаемые воины, собратья! Поздравляю вас с профессиональными праздниками — Днем инженерных войск и Днем ракетных войск и артиллерии!

На современном этапе вооруженного противостояния эффективное ведение боевых действий как в наступлении, так и в обороне невозможно без вашей мощной поддержки.

Благодаря высокому уровню подготовки и мастерства, ваша мощность растет с каждым уверенным шагом вперед. Получив в войне с российскими оккупантами огромный боевой опыт и овладев новейшими образцами вооружения и техники, вы стали без преувеличения одними из лучших в мире.

Умениями, настойчивостью и мотивированностью воинов-артиллеристов сегодня восхищается весь мир. Меткий артиллерийский огонь и эффективные ракетные удары безвозвратно уничтожают боевой потенциал вражеских группировок, ежедневно приближая нашу победу.

Военные инженеры, как правило, первыми прокладывают безопасные проходы в минных полях для продвижения пехоты и техники, обезвреживают взрывные устройства, строят переправы и фортификационные сооружения.

Украинцы глубоко благодарны вам за добросовестное исполнение воинского долга, мужество, отвагу и решительное сопротивление оккупантам. Пусть в благополучии и достатке живут ваши семьи. А веселый смех и безоблачное будущее наших детей станет лучшим подарком ко дню победы! — сказал он.

Ранее мы рассказывали историю артиллеристки Виолы о любимой гаубице.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.