День ракетних військ та артилерії — що роблять “боги війни”

День ракетних військ та артилерії відзначають щорічно 3 листопада, починаючи з 1997 року. Їх називають “боги війни”.

До цих військ належать з’єднання, озброєні оперативно-тактичними й тактичними ракетами, гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією. Проте також до складу цих військ входить артилерійська розвідка, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет.

Військові цих підрозділів знищують значну частину живої сили ворога, важкої техніки та артилерії, протитанкових засобів, ворожої авіації, об’єктів ППО та інших важливих об’єктів.

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З 2014 року ці війська практично докорінно змінилися. Тоді, за даними Міноборони, підрозділи налічували менш як 200 ракетних, артилерійських, мінометних та протитанкових батарей. Але за дев’ять років бойовий склад ракетних військ та артилерії в Україні збільшився більше ніж удвічі.

Де працюють артилеристи

Військові цього підрозділу, крім ЗСУ, працюють в інших структурах та військових формуваннях:

ракетних військах та артилерії Сухопутних військ ЗСУ;

ракетних військах та артилерії військ берегової оборони Військово-морських сил ЗСУ;

артилерії десантно-штурмових військ ЗСУ;

артилерії Державної прикордонної служби України (зокрема мінометні підрозділи);

артилерії Національної гвардії України.

Емблема артилеристів

Сучасна символіка ракетних військ і артилерії набула свого вигляду у 2016 році. На ній зображені схрещені стволи гармат та блискавки, що б’є з-під хмар. За словами українського геральдиста Миколи Чмиря, зображення схрещених гарматних стволів використовується з 18-го сторіччя і є чи не найдавнішою емблемою роду військ.

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії від Генштабу

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала привітав артилеристів з професійним святом. — Жоден рід військ не цінується так високо, як ракетні війська та артилерія. Вогнева підтримка наземних військ була й залишається визначальною на полі бою. А для воїна ця підтримка стала синонімом виживання у найскладніших бойових ситуаціях. За це ми поважаємо та щоразу з гордістю й вдячністю згадуємо наших артилеристів. Українські ракетні війська та артилерія роблять все, щоб ворог дуже дорого заплатив за розв’язання кривавої війни та страждання українців. Інженерні війська ‒ спільнота невтомних героїв, які щодня обладнують позиції та райони оборони, знешкоджують мінні поля, облаштовують інженерні загородження та споруджують переправи. Захист і підтримка для своїх підрозділів та створення перешкод для противника. Вкрай необхідна й небезпечна робота. Що об’єднує наших артилеристів та військових інженерів? Усі вони бережуть життя українського воїна та позбавляють ворога настирливої думки хазяйнувати на українській землі. Щиро дякую військовослужбовцям ракетних військ і артилерії, а також інженерних військ за самовідданість, стійкість, мужність і героїзм. Схиляю голову перед пам’яттю героїв, які поклали своє життя в боротьбі за свободу України. Вічна їм слава! — йдеться у повідомленні.

Привітання від голови Верховної ради України

Голова ВРУ Руслан Стефанчук поділився привітанням до Дня ракетних військ та артилерії.

— Вітаю наших захисників та захисниць, які щодня надають підтримку нашій піхоті, вражають сили й засоби противника, знищують особовий склад і важку техніку ворога.

Дякую кожному та кожній за героїзм, відданість, мужність та професіоналізм. Дякую за влучний вогонь і знищення бойового потенціалу супротивника.

Ви наша непохитна міць. Вічна шана та вічна памʼять воїнам, які віддали свої життя, виконуючи військовий обовʼязок, — йдеться у повідомленні.

Привітання від Сергія Наєва

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв привітав військових з професійним святом.

— Шановні воїни, побратими! Щиро вітаю вас із професійними святами — Днем інженерних військ і Днем ракетних військ і артилерії!

На сучасному етапі збройного протистояння ефективне ведення бойових дій як у наступі, так і в обороні, неможливе без вашої могутньої підтримки.

Завдяки високому рівню підготовки й майстерності ваша потужність зростає з кожним упевненим кроком уперед. Отримавши у війні з російськими окупантами величезний бойовий досвід та опанувавши новітні зразки озброєння та техніки, ви стали без перебільшення одними з найкращих у світі.

Вміннями, наполегливістю та вмотивованістю воїнів-артилеристів сьогодні захоплюється весь світ. Влучний артилерійський вогонь та ефективні ракетні удари безповоротно знищують бойовий потенціал ворожих угруповань, щоденно наближаючи нашу перемогу.

Військові інженери зазвичай першими прокладають безпечні проходи в мінних полях для просування піхоти й техніки, знешкоджують вибухові пристрої, будують переправи та фортифікаційні споруди.

Українці глибоко вдячні вам за сумлінне виконання військового обов’язку, мужність, відвагу та рішучий опір окупантам. Нехай у добробуті та достатку живуть ваші родини. А веселий сміх та безхмарне майбутнє наших дітей буде найкращим подарунком до дня перемоги! — сказав він.

Раніше ми розповідали історію артилеристки Віоли про улюблену гаубицю.

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