Заработал миллионы на войне! Россиянин приехал за деньгами, а попал в плен

Новоиспеченный российский миллионер, успевший прилично заработать на войне в Украине, попал в руки ВСУ в Запорожской области. Сергей из Ставропольского края утверждает, что приехал на оккупированные территории гражданским рабочим, а его якобы угрозами заставили заключить контракт.

Это произошло в 2023 году, и с тех пор его семья получила немалое состояние. Едва выживший после удара украинских дронов богач убеждает, что не является патриотом России, ведь та напала на Украину. Как объясняет, зачем он взял в руки оружие, читай далее.

Приехал заработать на войне: история оккупанта из Ставропольского края

26-летний Сергей был поваром и грузчиком, а впоследствии стал наемником российской армии. Утверждает, что смог заработать более пяти миллионов рублей.

С потрепанным лицом, шрамами на шее и голове, он рассказывает: прибыл на оккупированные территории Украины подработать грузчиком.

— Я приехал как грузчик, продовольствие разгружать в тыловую зону.

Затем его якобы силой заставили заключить контракт.

Приехал заработать деньги. А потом меня посадили за стол и сказали: “Подписывай контракт или поедешь в колонию, а оттуда поедешь в передовую часть без автомата”. То есть дали выбор: либо сейчас уедешь, либо потом.

Оккупант провел на фронте два года. Из тройки россиян выжил только он.

— Нас было трое. Двое “двухсотых”, а я выжил. Прилетел разведчик (дрон — ред.), увидел нас, потом прилетели FPV-дроны. Нашу позицию стерли. Я успел перебежать в другую лесополосу, спрятаться. Затем был еще один разведчик, который вывел меня на военнослужащего.

Оккупант говорит, что не является патриотом России, но пытаясь объяснить свое мнение, теряет логику собственного рассказа.

— На данный момент я не считаю себя патриотом. До “СВО” считал, а сейчас нет. То отношение, которое Россия проявляет к Украине, неправильное.

— Но вы приехали работать и зарабатывать деньги на оккупированные территории, потом взяли в руки оружие. Вы воевали за деньги или за идею?

— За деньги. Семью обеспечивал. Они, конечно, были недовольны, что таким образом.

— Но деньги брали?

— Да, деньги брал.

Сейчас с пленным работают следователи и контрразведчики СБУ. Он утверждает, что после обмена вместо возвращения на фронт лучше выберет тюрьму.

