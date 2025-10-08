Видео Украина

Заработал миллионы на войне! Россиянин приехал за деньгами, а попал в плен

Андрей Почтев 08 октября 2025, 15:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь