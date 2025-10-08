Заробив мільйони на війні! Росіянин приїхав за грошима, а потрапив у полон

Новоспечений російський мільйонер, який встиг пристойно заробити на війні в Україні, втрапив до рук ЗСУ на Запоріжжі. Сергій зі Ставропольського краю стверджує, що приїхав на окуповані території цивільним робітником, а його нібито погрозами змусили укласти контракт.

Це сталося у 2023 році, й відтоді його родина отримала чималі статки. Багатій, який ледве вижив після удару українських дронів, переконує, що не є патріотом Росії, адже та напала на Україну. Як пояснює, навіщо він взяв до рук зброю, читай далі.

Приїхав заробити на війні: історія окупанта зі Ставропольського краю

26-річний Сергій був кухарем та вантажником, а згодом став найманцем російської армії. Стверджує, що зміг заробити понад п’ять мільйонів рублів.

З пошарпаним обличчям, шрамами на шиї й голові, він розповідає: прибув на окуповані території України підробити вантажником.

— Я приїхав як вантажник, продовольство розвантажувати у тилову зону.

Потім його нібито силоміць змусили укласти контракт.

Приїхав заробити грошей. А потім мене посадили за стіл і сказали: “Підписуй контракт або поїдеш у колонію, а звідти поїдеш у передову частину без автомата”. Тобто дали вибір: або зараз поїдеш, або потім.

Окупант провів на фронті два роки. З трійки росіян вижив лише він.

— Нас було троє. Двоє “двохсотих”, а я вижив. Прилетів розвідник (дрон — ред.), побачив нас, потім прилетіли FPV-дрони. Нашу позицію стерли. Я встиг перебігти в іншу лісосмугу, сховатися. Потім був ще один розвідник, який вивів мене на військовослужбовця.

Окупант каже, що не є патріотом Росії, та, намагаючись пояснити свою думку, геть утрачає логіку власної оповіді.

— На цей момент не вважаю себе патріотом. До “СВО” вважав, а зараз ні. Те ставлення, яке Росія проявляє до України, неправильне.

— Так ви приїхали працювати й заробляти гроші на окуповані території, потім взяли в руки зброю. Ви воювали за гроші чи за ідею?

— За гроші. Родину забезпечував. Вони, звісно, були незадоволені, що у такий спосіб.

— Але гроші брали?

— Так, гроші брав.

Нині із полоненим працюють слідчі та контррозвідники СБУ. Він стверджує, що після обміну замість повернення на фронт краще вибере в’язницю.

На війну проти України погоджуються не лише росіяни. Ми розповідали про кенійця, який підписав контракт з ворожою армією та потрапив у полон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!