Я вбив лише одну людину: полонений окупант про свої злочини на війні

Застрелив українського вояка та й пішов собі далі. Російський військовий Єгор нині вже у полоні намагається якось виправдатися тим, що серед його родичів, які приїхали на злочинну війну, теж чимало загиблих.

Окупант уклав армійський контракт, бо нібито хотів допомогти із лікуванням матері. Та чи не найбільшим потрясінням для нього на фронті стало те, що його ледве не вбили свої ж, коли він здався у полон.

Прийшов вбивати заради грошей: як окупант пояснює участь у війні

24-річний Єгор зі Ставропольського краю — фаховий кухар. Бідкається, що пристойних грошей удома не заробиш, та ще й мати занедужала.

— У мене мама захворіла, довелося підписати, тому що заробітна плата була 35 тисяч. Це максимум у селі.

Жаліючись на долю, росіянин, що вже півтора року на війні, зізнається: заради путінських рублів заплямував свої руки крові українського вояка.

— Я вбив тільки одну людину. Після цього я тільки евакуйовував поранених і двохсотих.

Пішов на позицію, зустрівся з противником. Він на мене зброю підняв, я на нього. Ми вистрілили й він у мене не влучив, а я влучив.

Окупант розповідає, що його ж поплічники заледве не вкоротили йому віку, як вгледіли, що шкандибає у полон. Боєприпасів для цього не шкодували.

— Мені сказали закріпитися на точці. У результаті я загубив рацію, заблукав і почав петляти. Я вийшов на ваших і вони почали мене вести. А потім по мені мій же міномет почав відпрацьовувати й почали свої ж скидами закидувати.

Я сам не знаю, за що я воював, тому що зараз переконався, що те, що нам все говорили, це повна нісенітниця: те, що нас тут чекають, що потрібно звільнити. Ми тут не визволителі. Нас тут зневажають.

Росіянин хоче, щоб всіх повернули додому. Війну називає безглуздою. На зауваження про те, що вбитих українців теж не повернути додому, відповідає так:

— Багатьох не повернути, от і знайомих пацанів, і в мене родичів також багато померло. Багато хто. Їх не повернути.

З полоненим нині працюють слідчі та контрзвідники СБУ. Той твердить, що воювати більше не піде і мріє повернути.

Ми також розповідали про російських розвідників, яких взяли у полоні бійці Азову.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.