Я убил только одного человека: пленный оккупант о своих преступлениях на войне

Застрелил украинского воина и пошел дальше. Российский военный Егор сейчас уже в плену пытается как-то оправдаться тем, что среди его родственников, приехавших на преступную войну, тоже немало погибших.

Оккупант заключил армейский контракт, потому что якобы хотел помочь с лечением матери. Но самым большим потрясением для него на фронте стало то, что его едва не убили свои же, когда он сдался в плен.

Пришел убивать ради денег: как оккупант объясняет участие в войне

24-летний Егор из Ставропольского края — профессиональный повар. Жалуется, что приличных денег дома не заработаешь, да еще и мать заболела.

— У меня матушка заболела, пришлось подписать, потому что заработная плата была 35 тысяч. Это максимум в деревне.

Жалуясь на судьбу, россиянин, который уже полтора года на войне, признается: ради путинских рублей запятнал свои руки крови украинского воина.

— Я убил только одного человека. После этого я только эвакуировал раненых и двухсотых.

Пошел на позицию, встретился с противником. Он на меня оружие поднял, я на него. Мы выстрелили и он в меня не попал, а я попал.

Оккупант рассказывает, что его же приспешники едва не покончили с ним, как увидели, что ковыляет в плен. Боеприпасы для этого не жалели.

– Мне сказали закрепиться на точке. В результате я потерял рацию, заблудился и начал петлять. Я вышел на ваших и они стали меня вести. А потом по мне мой же миномет начал отрабатывать и начали свои же сбросами забрасывать.

Я сам не знаю, за что я воевал, потому что сейчас убедился, что то, что нам все говорили, это полная чушь: то, что нас здесь ждут, что нужно освободить. Мы здесь не освободители. Нас здесь презирают.

Россиянин хочет, чтобы всех вернули домой. Войну называет бессмысленной. На замечание о том, что убитых украинцев тоже не вернуть домой, отвечает так:

— Многих не вернуть, вот и знакомых пацанов, и у меня родственников тоже много умерло. Много кто. Их не вернуть.

С пленником сейчас работают следователи и контрразведчики СБУ. Тот утверждает, что воевать больше не пойдет и мечтает вернуть.

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