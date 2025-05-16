Я в плену лучше посижу… Как Азов захватил разведчиков армии РФ

Пехотинцы 2-го батальона 12-й бригады Азов взяли в плен пятерых оккупантов во время боевого задания на Торецком направлении. Россияне оказались далеко не обычными “мобиками” или “зеками”. Орденоносные и опытные разведчики несколько дней сопротивлялись азовцам. В результате командир группы был ликвидирован, а его подопечные выбрали жизнь и сдались в плен.

Не хочу валяться в поле: россияне после неудачного штурма о желании жить

Уже в плену бойцы начали думать, как оказались на войне, и почему их бросили “на убой”. Делятся, что двенадцать человек оставили в лесополосе на расстановку мин. Но на самом деле задача оказалась другой. Россиян привезли на точку штурма, в окружение.

Нас привезли, открыли дверь и сказали: “Все, вылезайте”. Мы вылезли, и не поняли где вообще находимся. Все сразу уехали, а мы остались с голой ж*пой.

Все случилось недалеко от Нью-Йорка Донецкой области. Вместо смены российские военные дождались украинских штурмовиков. Вскоре между посадками завязался бой. Россияне стали отстреливаться и наугад бросать гранаты. Когда все патроны кончились, вражеский дрон сбросил еще пять пачек.

Моего командира, 200, убило. Там пуля попала в почки. Внутреннее кровотечение, умер, — говорит российский пленный.

Но когда вражеские военные стали перезаряжать оружие, их уже ждали азовцы. Россияне не думали, что они вернутся. Подход наших военных оккупанты не заметили. Азовцы забросали гранатами посадку, а в ней разорвался газовый баллон. После этого россияне решили сдаваться.

Они нас взяли в окружение, забросали гранатами, а потом спокойно попросили выйти, если хотим жить. Мы боялись, что нас расстреляют. Я жить хочу, лучше посижу в плену, пока дождусь обмена, чем буду валяться двухсотым неизвестно сколько.

Среди пленных оказались не только российские мобилизованные и зеки, но и одессит! Здесь россиянам комфортно — дают воду и еду, сигареты, а также есть спальное место. Совершенно не то, чем запугивали в России. Бойцы говорят, что им дали возможность помыться, постирать вещи и их не бьют.

Один из пленных рассказал, что получал приказ расстреливать всех гражданских мужчин, ведь они могут быть украинскими военными. В плену россияне вспомнили Бога и рассказали, что очень хотят домой, к детям.

Раньше мы рассказывали, что происходит в Торецке сейчас.

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