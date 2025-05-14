Украина

Расстояние от противника — 10 метров: что происходит в Торецке сегодня

Олег Эндрексон, корреспондент программы Вікна-новини 14 мая 2025, 21:00
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