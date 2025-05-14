Расстояние от противника — 10 метров: что происходит в Торецке сегодня

Россияне продолжают брать населенные пункты “в кредит”. Схема классическая: сначала они запускают победные реляции и только потом выясняется, что город под их полным контролем только на словах, а не на самом деле. Один из последних примеров — Торецк. В городе, от которого мало что осталось, до сих пор идут уличные бои. В них принимают участие и бойцы 49-го отдельного штурмового батальона Карпатская Сечь. Сейчас ребята “зубами вгрызаются” в городскую застройку Торецка.— Руины, камни, бетон… это уже позициями не назовешь. Это борьба за каждое место, что еще как-то можно назвать укрытием, — говорит командир с позывным Банщик. Чаще всего расстояние от противника — 10-20 метров. Бывает и такое, что при перемещении на другую точку ВСУ натыкаются на россиян в том же месте. Живую силу враг здесь использует как камикадзе! Читать по теме Торецк превратился в пейзаж Луны: бойцы 100 ОМБр о цене обороны Донбасса Боец Отче борется за Донецкую область с 2014 года. Делится, что здесь самые красивые закаты. Банщик говорит, что если девять не доходит до наших позиций, то десятый может прорваться. Россияне также на мотоциклах въезжают в тыл украинцев с флагами Советского Союза. Также россияне очень хотят захватить Константиновку. Несмотря на напор врага и его невыразимую силу, бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику. Главное фото: Бригада Хижак при Департаменте патрульной полиции.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Донецкая область, Єдині новини, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter