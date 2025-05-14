Расстояние от противника — 10 метров: что происходит в Торецке сегодня

Россияне продолжают брать населенные пункты “в кредит”. Схема классическая: сначала они запускают победные реляции и только потом выясняется, что город под их полным контролем только на словах, а не на самом деле.

Один из последних примеров — Торецк. В городе, от которого мало что осталось, до сих пор идут уличные бои. В них принимают участие и бойцы 49-го отдельного штурмового батальона Карпатская Сечь.

Сейчас ребята “зубами вгрызаются” в городскую застройку Торецка.

— Руины, камни, бетон… это уже позициями не назовешь. Это борьба за каждое место, что еще как-то можно назвать укрытием, — говорит командир с позывным Банщик.

Чаще всего расстояние от противника — 10-20 метров.

Бывает и такое, что при перемещении на другую точку ВСУ натыкаются на россиян в том же месте.

Живую силу враг здесь использует как камикадзе!

Банщик говорит, что если девять не доходит до наших позиций, то десятый может прорваться. Россияне также на мотоциклах въезжают в тыл украинцев с флагами Советского Союза.

Также россияне очень хотят захватить Константиновку.

Несмотря на напор врага и его невыразимую силу, бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику.

Главное фото: Бригада Хижак при Департаменте патрульной полиции.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.