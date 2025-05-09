Торецк превратился в пейзаж Луны: бойцы 100 ОМБр о цене обороны Донбасса

По состоянию на май 2025 года уже 10 месяцев, как 100 ОМБр вместе с другими подразделениями ведет битву за Торецк — самую продолжительную в российско-украинской войне. За это время удалось ликвидировать около 20 тысяч российских военных, а общие потери оккупантов уже пересекли отметку в 50 тысяч. Как продолжается битва за Торецк?

Битва за Торецк: хроника самого длинного боя полномасштабной войны

Командир танкового батальона Шульц рассказывает, что его битва за Торецк началась с окрестностей города. Сначала бойцы заходили в район Зализное. Тогда, вспоминает, была трудная логистика, посадками и открытыми полями. Россияне постоянно наносили сильные удары.

Противник постоянно пытался штурмовать нас. Пролезал мелкими группами, сначала на технике, и даже где-то им удавалось проскочить. Поэтому приходилось выезжать на танках и зачищать эту историю.

Главный сержант мотопехотного батальона с позывным Отче говорит: Бахмут по сравнению с Торецком остался более уцелевшим. В разрушенных до фундамента домах до сих пор остается наша пехота. Большую роль в том, что Торецк держится, играют дроны. И, конечно же, пехота.

Бойцы делятся, что работа в Торецке — адреналиновая зависимость. Все заезды в город были под вражеским глазом и обстрелами. Сейчас там свирепствует российская авиация.

Отче добавляет, что бывало разное. Часто на бойцов сбрасывали КАБы, в моменты, когда они настраивали антенны на крышах или искали связь. Поэтому им приходилось либо прижиматься к земле и ждать “дождя из листьев и строительного мусора”, либо прыгать с крыш.

Артиллеристы хвастаются собственными попаданиями. Удалось поразить крышу 5 на 6 метров, под которой прятались россияне, — бойцы попали в нее сразу тремя снарядами. Третий снаряд попал в воронку от предыдущего. Шансов на выживание у противника не было.

Боец с позывным Царь говорит, что нет лучшего чувства, чем возвращать свою землю, отбивать ее у врага. Торецк имеет стратегическое значение. Так россиянам не удастся захватить Краматорск, Славянск, Дружковку, Константиновку.

Торецк превратился в пейзаж Луны, я думаю, что это уже даже не город, а свалка строительного мусора.

В городе не осталось ни одного уцелевшего дома. Отче говорит, что воюет за Донецкую область с 2014 года, так что не перестанет бороться за родную землю, ведь украинское солнце сходит на Донбассе.

Раньше мы рассказывали, как россияне идут на Днепропетровскую область.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.