Украина

Торецк превратился в пейзаж Луны: бойцы 100 ОМБр о цене обороны Донбасса

Анастасия Грубрина, журналист сайта 09 мая 2025, 21:00
карта боевых действий
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Карта боевых действий 9 мая 2025: есть ли результат от 30-часового “перемирия”

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