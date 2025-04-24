Россияне накапливают силы для удара: в 77-й бригаде рассказали о результатах “перемирия”

Купянское направление продолжает быть одним из самых горячих на фронте. Защитник 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины Виктор Петрович рассказал Яне Брензей о количестве российских штурмов и подготовке врага к удару.

Накапливаются для удара: ситуация на Купянском направлении

Виктор рассказал, что на Купянском направлении россияне накапливаются после предыдущего месяца штурмов. В марте-апреле россияне применили во время одного из штурмов 16 единиц техники одновременно, затем использовали большое количество ББМ.

Потом использовали в штурме пять танков одновременно, четыре из которых были переделаны под бронетранспортеры, то есть под перевозку пехоты. Сверху был наварен такой себе сарай. После того они ехали уже на мотоциклах.

Сейчас враг скапливается, пополняет запасы и готовится к новому удару. Добавляет: прекращением огня не пахнет. Хотя на Пасху россияне количество обстрелов все же сократили.

Наши военнослужащие смогли вытащить раненых, завезти провизию. На самом деле было довольно тихо во время прекращения огня.

Во время прекращения огня россияне также пополняли провизию и использовали время с пользой для своего войска. Виктор призвал не верить врагу и продолжать поддерживать войско.

Как только мы ослабим бдительность, враг этим воспользуется. Даже к гадалке не ходите и не смотрите гороскопы! Это совершенно точно. Врага сдерживают не благотворительные мотивы, а то, что он получил, как говорил маршал…

Сейчас на направлении активно строится защита от дронов на оптоволокне. Больше всего защищают дороги. Для защиты используют РЭБ и сетки. Укрепления в прошлом году и сейчас — небо и земля.

