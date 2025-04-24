Росіяни накопичують сили для удару: у 77-й бригаді розповіли про результати “перемир’я”

Куп’янський напрямок продовжує бути одним із найгарячіших на фронті. Захисник 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України Віктор Петрович розповів Яні Брензей про кількість російських штурмів і підготовку ворога до удару.

Накопичуються для удару: ситуація на Куп’янському напрямку

Віктор розповів, що на Куп’янському напрямку росіяни наразі накопичуються після попереднього місяця штурмів. У березні-квітні росіяни застосували під час одного зі штурмів 16 одиниць техніки водночас, потім використали велику кількість ББМ.

Після того використовували у штурмі п’ять танків одночасно, чотири з яких були перероблені під бронетранспортери, тобто під перевезення піхоти. Зверху наварений такий був сарай. Після того вони їхали вже на мотоциклах.

Зараз ворог накопичується, поповнює запаси і готується до нового удару. Додає: припиненням вогню не пахне. Хоча на Великдень росіяни кількість обстрілів таки скоротили.

Наші військовослужбовці змогли повитягувати поранених, завезти певну провізію. Насправді було доволі тихо під час припинення вогню.

Під час припинення вогню росіяни також поповнювали провізію та використовували час з користю для свого війська. Віктор закликав не вірити ворогу, і продовжувати підтримувати військо.

Щойно ми послабимо пильність, ворог цим скористається. Навіть до ворожки не ходіть і не дивіться гороскопи! Це абсолютно точно. Ворога стримують не благодійні мотиви, а те що він отримав, як казав маршал…

Нині на напрямку активно будується захист від дронів на оптоволокні. Найбільше захищають дороги. Для захисту використовують РЕБ та сітки. Укріплення торік і зараз — небо і земля.

Раніше ми розповідали про кішку-FPV-шку, що допомагає військовим на фронті.

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