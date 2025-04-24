Україна

Росіяни накопичують сили для удару: у 77-й бригаді розповіли про результати “перемир’я”

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 22:00
Іван Діброва
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