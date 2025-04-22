Від травм врятувала тюль: як одесити приходять до тями після російської атаки дронів

21 квітня Росія атакувала дронами Одесу. Через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад і транспортні засоби.

Очевидці та постраждалі розповіли, як це було та що залишила по собі Росія в їхніх будинках.

Атака Одеси 21 квітня: містяни про наслідки удару безпілотниками

Один із постраждалих показує, що Росія залишила від його квартири. В кімнатах вибиті вікна, постраждав балкон. Від травмувань його врятувала тюль, що закрила собою від уламків. Він згадує, як пережили той момент.

Коли ми сиділи, я прикривався і відчув, що по спині вдарило. Вазон з вікна відлетів аж до дверей. Двері в туалет тепер не закриєш і не відкриєш. Стіна лопнула, по ній пішли тріщини, — розповідає про силу удару.

Інша очевидиця говорить, що Шахедів було дуже багато. У неї також тріснули стіни, а половини балкона тепер немає. По всій оселі розкидані уламки.

— Дуже страшно. Коридор нас врятував. Якщо комусь знадобиться порада, то йдіть у коридор. Бомбосховища в нас немає, але є принаймні коридор. Тому бережіть себе. Уламки летіли з усіх боків, з усіх кімнат, але коридор врятував.

Скло та інші деталі доводилося виколупувати зі стін, адже ударна хвиля міцно їх загнала. Мешканці повторюють одне й теж — про атаку БпЛА знали завчасно, але піти в укриття не могли, бо фактично його немає у тому мікрорайоні Одеси.

Єдиний варіант — шкільні укриття, але у той момент вони були закриті. А в інший час доступ до них мають лише школярі та персонал.

— Вони якісь дуже реактивні (дрони — ред.), над будинком набирали швидкість, вибухали десь поряд. Ось там вирва під вікнами. Було багато диму, все було у склі. Ми всю ніч прибирали, — розповідає ще одна мешканка пошкодженого будинку.

А тим часом російські обстріли продовжуються. Від удару КАБів постраждало Запоріжжя, відомо про загиблу жінку.

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