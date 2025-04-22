Україна

Від травм врятувала тюль: як одесити приходять до тями після російської атаки дронів

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 22 Квітня 2025, 16:30
карта бойових дій
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Карта бойових дій 23 квітня 2025: все більше наступів на Покровському напрямку
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Карта бойових дій 22 квітня 2025: на двох напрямках без наступів ворога

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