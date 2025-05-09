Україна

Торецьк перетворився на пейзаж Місяця: бійці 100 ОМБр про ціну оборони Донбасу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Травня 2025, 21:00
карта бойових дій
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