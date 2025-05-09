Торецьк перетворився на пейзаж Місяця: бійці 100 ОМБр про ціну оборони Донбасу

Станом на травень 2025 року уже 10 місяців, як 100 ОМБр разом з іншими підрозділами веде битву за Торецьк – найтривалішу в російсько-українській війні. За цей час вдалося ліквідувати близько 20 тисяч російських військових, а загальні втрати окупантів уже перетнули позначку в 50 тисяч. Як триває битва за Торецьк?

Битва за Торецьк: хроніка найдовшого бою повномасштабної війни

Командир танкового батальйону Шульц розповідає, що його битва за Торецьк почалася з околиць міста. Спершу бійці заходили у район Залізного. Тоді, згадує, була важка логістика, посадками та відкритими полями. Росіяни постійно завдавали сильних ударів.

Противник постійно намагався штурмувати нас. Пролазив дрібними групами, спочатку на техніці, і навіть десь їм вдавалося проскочити. Тож доводилося виїжджати на танках і зачищати цю історію.

Головний сержант мотопіхотного батальйону на псевдо Отче каже: Бахмут у порівнянні з Торецьком залишився більш уцілілим. У зруйнованих до фундаменту будинках досі лишається наша піхота. Чи не найбільшу роль у тому, що Торецьк тримається, грають дрони. І, звісно ж, піхота.

Бійці діляться, що робота у Торецьку — адреналінова залежність. Адже всі заїзди у місто були під ворожим оком і обстрілами. Нині там лютує російська авіація.

Отче додає, що бувало різне. Часто на бійців скидали КАБи, у моменти, коли вони налаштовувати антени на дахах або шукали зв’язок. Тож їм доводилося або притискатися до землі і чекати на “дощ із листя і будівельного сміття”, або стрибати з дахів.

Артилеристи хизуються власними влучаннями. Вдалося уразити дах 5 на 6 метрів, під яким ховалися росіяни, — бійці влучили в нього відразу трьома снарядами. Третій снаряд влучив у вирву від попереднього. Шансів на виживання у ворога не було.

Боєць на псевдо Цар каже, що немає кращого відчуття, ніж повертати свою землю, відбивати її ворога. Торецьк має стратегічне значення. Так ворогу не вдасться захопити Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, Костянтинівку.

Торецьк перетворився на пейзаж Місяця. Я думаю, що це вже навіть не місто, а звалище будівельного сміття.

У місті не лишилося жодного вцілілого будинка. Отче каже, що воює за Донеччину з 2014 року, тож не припинить боротися за рідну землю, адже українське сонце сходить на Донбасі.

Раніше ми розповідали, як росіяни йдуть на Дніпропетровщину.

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