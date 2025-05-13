Украина

Разбили колонну россиян! Как бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 мая 2025, 22:00
Разбили колонну россиян! Как бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику
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