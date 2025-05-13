Разбили колонну россиян! Как бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику

Россияне не прекращают наступать в Донецкой области. Чаще всего используют для этого КАБы и Шахеды. Основными участками фронта, на которые враг бросает большие силы, остаются Покровское и Лиманское направления. Защитники бригады Рубеж показали, как останавливают россиян на Северском направлении.

Дали прикурить врагу: на Северском направлении остановили российский штурм

Зенитная установка ЗУ-23-2 часто дает россиянам прикурить. Техника, несмотря на свой возраст, работает неплохо. Она вполне успешно может справиться с наземными целями, помогать в отражении штурмов.

Отбили очень большой штурм! Были БМП их, танки-панцири, обшитые, очень много пехоты и штурмовиков. За три дня штурма тогда наша бригада неплохо взяла пленных, — говорит боец ​​с позывным Каток.

Работает ЗУ-23-2 и по воздушным целям. Может поражать цели, летящие на высоте до 2 км. По живой силе может работать по прямой наводке или из укрытия на расстоянии до 7 км. Бойцы уже умело управляют установкой, но так было не всегда.

Каток до полномасштабной войны был комбайнером. А его побратим Дим — участковым инспектором милиции. Такой позывной-абревиатуру взял из своей прошлой жизни. Помочь бойцам собрать на РЕБ можно по этой ссылке или номеру карты 4441 1111 2218 3589.

Небо здесь жужжит непрерывно. Над головами летают российские дроны. Так что заезжать на направление приходится по-серому. 43-я ОМБр защищает небо над Харьковской областью. Сейчас бойцы работают на Купянском направлении.

Запоминается первый убитый враг, первый уничтоженный танк. Что-то такое первое, а потом все смазывается в одну канву, — говорит боец с позывным Фримен.

В последнее время, делится боец, россияне стали посылать в бои бойцов довольно преклонного возраста.

Раньше мы рассказывали, как россияне дышат в затылок возле Днепропетровской области.

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