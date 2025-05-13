Разбили колонну россиян! Как бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику

Россияне не прекращают наступать в Донецкой области. Чаще всего используют для этого КАБы и Шахеды. Основными участками фронта, на которые враг бросает большие силы, остаются Покровское и Лиманское направления. Защитники бригады Рубеж показали, как останавливают россиян на Северском направлении. Дали прикурить врагу: на Северском направлении остановили российский штурм Зенитная установка ЗУ-23-2 часто дает россиянам прикурить. Техника, несмотря на свой возраст, работает неплохо. Она вполне успешно может справиться с наземными целями, помогать в отражении штурмов. Отбили очень большой штурм! Были БМП их, танки-панцири, обшитые, очень много пехоты и штурмовиков. За три дня штурма тогда наша бригада неплохо взяла пленных, — говорит боец с позывным Каток. Работает ЗУ-23-2 и по воздушным целям. Может поражать цели, летящие на высоте до 2 км. По живой силе может работать по прямой наводке или из укрытия на расстоянии до 7 км. Бойцы уже умело управляют установкой, но так было не всегда.Каток до полномасштабной войны был комбайнером. А его побратим Дим — участковым инспектором милиции. Такой позывной-абревиатуру взял из своей прошлой жизни. Помочь бойцам собрать на РЕБ можно по этой ссылке или номеру карты 4441 1111 2218 3589. Читать по теме Торецк превратился в пейзаж Луны: бойцы 100 ОМБр о цене обороны Донбасса Боец Отче борется за Донецкую область с 2014 года. Делится, что здесь самые красивые закаты. Небо здесь жужжит непрерывно. Над головами летают российские дроны. Так что заезжать на направление приходится по-серому. 43-я ОМБр защищает небо над Харьковской областью. Сейчас бойцы работают на Купянском направлении. Запоминается первый убитый враг, первый уничтоженный танк. Что-то такое первое, а потом все смазывается в одну канву, — говорит боец с позывным Фримен. В последнее время, делится боец, россияне стали посылать в бои бойцов довольно преклонного возраста. Раньше мы рассказывали, как россияне дышат в затылок возле Днепропетровской области.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Донецкая область, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter