Україна

Розгатили російську колону! Як бригада Рубіж рве на шмаття ворожу техніку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Травня 2025, 22:00
Розгатили російську колону! Як бригада Рубіж рве на шмаття ворожу техніку
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