Розгатили російську колону! Як бригада Рубіж рве на шмаття ворожу техніку

Росіяни не припиняють наступати на Донеччині. Переважно використовують для цього КАБи та Шахеди. Основними ділянками фронту, на які ворог кидає найбільше сил, залишаються Покровський та Лиманський напрямки. Захисники бригади Рубіж показали, як зупиняють росіян на Сіверському напрямку.

Дали прикурити ворогу: на Сіверському напрямку зупинили російський штурм

Зенітна установка ЗУ-23-2 часто дає росіянам прикурити. Техніка, попри свій вік, працює непогано. Вона цілком успішно може впоратися з наземними цілями, допомагати у відбитті штурмів.

Відбили дуже великий штурм! Були БМП їхні, танки-панцирі, обшиті, дуже багато піхоти і штурмовиків. За три дні штурмі тоді наша бригада непогано взяла полонених, — каже боєць на псевдо Каток.

Працює ЗУ-23-2 і по повітряних цілях. Може вражати цілі, що летять на висоті до 2 км. По живій силі може працювати за прямим наведенням чи з укриття на відстані до 7 км. Бійці вже вправно керують установкою, але так було не завжди.

Каток до повномасштабної війни був комбайнером. А його побратим Дім — дільничним інспектором міліції. Таке псевдо-абревіатуру узяв зі свого минулого життя. Допомогти бійцям зібрати на РЕБ можна за цим посиланням чи номером картки 4441 1111 2218 3589.

Небо тут дзижчить безперервно. Над головами літають російські дрони. Тож заїжджати на напрямок доводиться по-сірому. 43 ОМБр боронить небо над Харківщиною. Нині бійці працюють на Куп’янському напрямку.

Запам’ятовується перший вбитий ворог, перший знищений танк. Щось таке перше, а потім усе змазується в одну канву, — каже боєць на псевдо Фрімен.

Останнім часом, ділиться боєць, росіяни стали посилати в бої доволі літніх бійців.

Раніше ми розповідали, як росіяни дихають у потилицю біля Дніпропетровщини.

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