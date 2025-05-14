Відстань від противника — 10 метрів: що відбувається у Торецьку сьогодні

Росіяни продовжують брати населені пункти “в кредит”. Схема класична: спочатку вони запускають переможні реляції й лише потім з’ясовується, що міста під їхнім повним контролем тільки на словах, а не насправді.

Один з останніх прикладів — Торецьк. У місті, від якого мало що залишилось, досі точаться вуличні бої. В них беруть участь і бійці 49 окремого штурмового батальйону Карпатська Січ.

Нині хлопці “зубами вгризаються” у міську забудову Торецька.

— Руїни, нагромадження каміння, бетон… це вже позиціями не назвеш. Це боротьба за кожне місце, яке ще якось можна назвати укриттям, — каже командир на псевдо Банщик.

Найчастіше відстань від противника — 10-20 метрів.

Буває й таке, що під час переміщення на іншу точку, ЗСУ натикаються на росіян у тому ж місці.

Живу силу ворог тут використовує, як камікадзе!

Банщик каже, що якщо девʼять не добігає до наших позицій, то десятий таки може прорватися. Росіяни також на мотоциклах заїжджають у тил українців з прапорами Радянського Союзу.

Також росіяни дуже хочуть захопити Костянтинівку.

Попри напір ворога та його невимовну силу, бригада Рубіж рве на шмаття ворожу техніку.

Головне фото: Бригада Хижак при Департаменті патрульної поліції.

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