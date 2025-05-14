Відстань від противника — 10 метрів: що відбувається у Торецьку сьогодні

Росіяни продовжують брати населені пункти “в кредит”. Схема класична: спочатку вони запускають переможні реляції й лише потім з’ясовується, що міста під їхнім повним контролем тільки на словах, а не насправді. Один з останніх прикладів — Торецьк. У місті, від якого мало що залишилось, досі точаться вуличні бої. В них беруть участь і бійці 49 окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Нині хлопці “зубами вгризаються” у міську забудову Торецька. — Руїни, нагромадження каміння, бетон… це вже позиціями не назвеш. Це боротьба за кожне місце, яке ще якось можна назвати укриттям, — каже командир на псевдо Банщик. Найчастіше відстань від противника — 10-20 метрів. Буває й таке, що під час переміщення на іншу точку, ЗСУ натикаються на росіян у тому ж місці. Живу силу ворог тут використовує, як камікадзе! Читати на тему Торецьк перетворився на пейзаж Місяця: бійці 100 ОМБр про ціну оборони Донбасу Боєць Отче бореться за Донеччину з 2014 року. Ділиться, що тут найкрасивіші сходи сонця. Банщик каже, що якщо девʼять не добігає до наших позицій, то десятий таки може прорватися. Росіяни також на мотоциклах заїжджають у тил українців з прапорами Радянського Союзу. Також росіяни дуже хочуть захопити Костянтинівку. Попри напір ворога та його невимовну силу, бригада Рубіж рве на шмаття ворожу техніку. Головне фото: Бригада Хижак при Департаменті патрульної поліції.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Донеччина, Єдині новини, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter