Я в полоні краще посиджу… Як Азов захопив розвідників армії РФ

Піхотинці 2-го батальйону 12-ї бригади Азов взяли у полон п’ятьох окупантів під час бойового завдання на Торецькому напрямку. Росіяни виявилися далеко не звичайними “мобіками” чи “зеками”. Орденоносні і досвідчені розвідники декілька днів чинили опір азовцям. У результаті командир групи був ліквідований, а його підопічні вибрали життя і здалися в полон.

Не хочу валятися в полі: росіяни після невдалого штурму про бажання жити

Уже в полоні бійці почали думати, як опинилися на війні, і чому їх кинули “на забій”. Діляться, що дванадцятьох людей кинули у лісосмузі на розставлення мін. Та насправді завдання виявилося іншим. Росіян привезли на точку штурму, в оточення.

Нас привезли, відкрили двері і сказали: “Все, вилазьте”. Ми вилізли, і не зрозуміли де взагалі перебуваємо. Всі відразу поїхали, а ми лишилися з голою д*пою.

Усе трапилося неподалік Нью-Йорка Донецької області. Замість зміни російські військові дочекалися українських штурмовиків. Невдовзі між посадками зав’язався бій. Росіяни стали відстрілюватися і навмання кидати гранати. Коли всі патрони скінчилися, ворожий дрон скинув ще п’ять пачок.

Мого командира, 200, вбило. Там куля потрапила у нирки. Внутрішня кровотеча, помер, — каже російський полонений.

Та коли ворожі військові стали перезаряджати зброю, на них уже чекали азовці. Росіяни не думали, що вони повернуться. Підхід наших військових окупанти не помітили. Азовці закидали гранатами посадку, а в ній розірвався газовий балон. Після цього росіяни вирішили здаватися.

Вони нас узяли в оточення, закидали гранатами, а потім спокійно попросили вийти, якщо хочемо жити. Ми боялися, що нас розстріляють. Я жити хочу, краще посиджу в полоні, поки дочекаюся обміну, чим буду валятися двохсотим невідомо скільки.

Серед полонених опинилися не лише російські мобілізовані і зеки, а й одесит! Тут росіянам комфортно — дають воду та їжу, цигарки, а також є спальне місце. Зовсім не те, чим залякували у Росії. Бійці кажуть, що їм дали можливість помитися, випрати речі, і їх не б’ють.

Один з полонених розповів, що отримував наказ розстрілювати всіх цивільних чоловіків, адже вони нібито можуть бути українськими військовими. У полоні росіяни згадали про Бога та розповіли, що дуже хочуть додому, до дітей.

Раніше ми розповідали, що відбувається у Торецьку зараз.

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