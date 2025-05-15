Четверо росіян вмерли з голоду, але не здалися в полон — розвідник 71 ОАЕМБр

Начальник групи розвідки 2 загону спеціального призначення 71 окремої Єгерської бригади Тимур Чапідзе розповів ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп’яку про ситуацію на Новопавлівському напрямку.

Там росіяни не покидають спроб прорвати лінію оборони, проте їх спроби зазнають поразки. Також він зазначає, що окупанти дуже бояться здаватися в полон до українських військових.

Новопавлівський напрямок: що відбувається на відтинку фронту

Зараз на вулицях знову стало зелено, а листя повернулося на дерева. Проте ця натуральна зеленка, на жаль, не зовсім допомагає розвідці, а у деяких випадках лише погіршує видимість.

— На жаль, тяжче відстежувати рухи нашого супротивника, але це також допомагає нашій піхоті пересуватися, займати кращі місця та облаштовувати свої позиції. Тобто ситуація двозначна.

На цьому напрямку, як і на інших, переважають дрони. Проте новітні дрони на оптоволокні росіяни поки масово не застосовують, обмежуються мінуванням території.

— Але, якщо вони побачать щось цікаве та жирненьке у вигляді техніки, то відправлять обов’язково, — додає Тимур.

За такої інтенсивності штурмів бійцям досі вдається брати росіян у полон. Однак військовий стверджує, що окупанти дуже бояться здаватися у полон.

Був навіть такий випадок, що чотири вороги померло від голоду. Вони боялися йти назад, але й дуже боялися йти вперед, — розповідає розвідник.

Тимур Чапідзе зазначає, що усе це відбувається через ставлення російських командирів, адже вони поводяться з підлеглими як з тваринами або навіть гірше.

— Ми не дозволяємо так з тваринами собі поводитися. На жаль, їхні керівники з ними так поводяться, тому вони бояться. Вони залякують їх. Якщо з ними свої роблять таке, то що ми зробимо з ними в полоні? — саме так думають росіяни, тому і відмовляються здаватися у полон.

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Фото: 71 ОАЕМБр

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