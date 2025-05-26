Я – освободитель Донбасса. Как россиянин попал в плен после второго штурма

Оккупанты, взятые в плен, рассказали об абсурдных причинах вторжения в Украину. Один из них оправдывает войну географической близостью Донбасса к России, а другой признается, что пошел воевать, чтобы государство позаботилось о его больной жене. От кого освобождали Донецкую область — объяснить не смогли. Восток и Запад Украины не ладили. Пленный россиянин о причине вторжения Теперь в Запорожской области они рассказывают о том, почему пошли воевать против украинцев. Сергей говорит, что рак шейки матки у жены заставил его пойти в армию. Поэтому он решил заработать на убийствах украинцев. Но о жене заботиться никто и не думал, поэтому мужчина решил сбежать. Я не знал, что здесь так жестко. Девять месяцев скрывался от армии. Подписал контракт и дезертировал от армии, потому что государство не помогло мне, моей проблеме. Я решил податься в Сочи. Россиянин надеялся, что за подписанный контракт государство поможет в лечении его жене. Когда женщина умерла у него на руках, Сергей стал пить. Затем его вернули обратно в войско.Второй пленник, тоже Сергей, всю жизнь хотел быть военным. И вот — представилась возможность. Дважды штурмовик с военными ВСУ на допросе обращается дерзко, все твердит, что на его руках нет крови. Я вас не ненавижу, нейтрально отношусь. В армии не все занимаются убийствами, как вы не поймете! В штурмах я же никого не убивал. Читать по теме ”Нюхаем” небо! Как изобретения врага усложняют работу украинской артиллерии Что говорят артиллеристы, которые каждый день выходят на ноль, спасая пехоту. Далее первый Сергей делится стандартным: на штурмы их отправляли как ненужных, а если бы можно было вернуть время назад — не пошли бы воевать. А второй говорит, что российская армия борется за освобождение Донбасса и его свободу. От кого его “освобождают” — не говорит. За освобождение Донбасса, за свободу для его жителей. Я так понимаю, что западная часть Украины и восточная — не ладили. Восток — русскоязычный, а Запад — “на мове” разговаривал. А те, что с Донбасса, ближе к Ростовской области, чем к Западу Украины. В то же время, на утверждение, что Сибирь и Дальний Восток ближе к Китаю, он говорит, что “это другое”! Сергей считает себя освободителем Донбасса. Первый же пленный искренне верит, что был на войне зря, а Россия и Украина когда-нибудь достигнут мира. Раньше мы рассказывали о ежедневной эвакуации раненых с нуля. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Єдині новини, российские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter