Я – освободитель Донбасса. Как россиянин попал в плен после второго штурма

Оккупанты, взятые в плен, рассказали об абсурдных причинах вторжения в Украину. Один из них оправдывает войну географической близостью Донбасса к России, а другой признается, что пошел воевать, чтобы государство позаботилось о его больной жене. От кого освобождали Донецкую область — объяснить не смогли.

Восток и Запад Украины не ладили. Пленный россиянин о причине вторжения

Теперь в Запорожской области они рассказывают о том, почему пошли воевать против украинцев. Сергей говорит, что рак шейки матки у жены заставил его пойти в армию. Поэтому он решил заработать на убийствах украинцев. Но о жене заботиться никто и не думал, поэтому мужчина решил сбежать.

Я не знал, что здесь так жестко. Девять месяцев скрывался от армии. Подписал контракт и дезертировал от армии, потому что государство не помогло мне, моей проблеме. Я решил податься в Сочи.

Россиянин надеялся, что за подписанный контракт государство поможет в лечении его жене. Когда женщина умерла у него на руках, Сергей стал пить. Затем его вернули обратно в войско.

Второй пленник, тоже Сергей, всю жизнь хотел быть военным. И вот — представилась возможность. Дважды штурмовик с военными ВСУ на допросе обращается дерзко, все твердит, что на его руках нет крови.

Я вас не ненавижу, нейтрально отношусь. В армии не все занимаются убийствами, как вы не поймете! В штурмах я же никого не убивал.

Далее первый Сергей делится стандартным: на штурмы их отправляли как ненужных, а если бы можно было вернуть время назад — не пошли бы воевать. А второй говорит, что российская армия борется за освобождение Донбасса и его свободу. От кого его “освобождают” — не говорит.

За освобождение Донбасса, за свободу для его жителей. Я так понимаю, что западная часть Украины и восточная — не ладили. Восток — русскоязычный, а Запад — “на мове” разговаривал. А те, что с Донбасса, ближе к Ростовской области, чем к Западу Украины.

В то же время, на утверждение, что Сибирь и Дальний Восток ближе к Китаю, он говорит, что “это другое”! Сергей считает себя освободителем Донбасса. Первый же пленный искренне верит, что был на войне зря, а Россия и Украина когда-нибудь достигнут мира.

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