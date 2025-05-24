Довезли уже тело…медики НГУ о ежедневных эвакуациях раненых с нуля

Сразу на трех направлениях: Купянском, Лиманском и Северском россияне активно штурмуют живой силой на мототехнике, в небе враг имеет преимущество в FPV и дронах на оптоволокне.

К сожалению, раненых на фронте каждый день немало. Но если наш защитник получил ранение, дальше главная задача – сохранение его жизни и скорейшая эвакуация в стабилизационный пункт.

Этим занимается экипаж медиков НГУ. В настоящее время нацгвардейцы собирают средства на РЭБ-системы, чтобы установить их на транспорт для эвакуации. Присоединиться можешь и ты:

— Сейчас война очень изменила ход с появлением дронов, они модифицируются, летают, бьют, и ранения из-за этого — очень тяжелые и страшные, — говорит военный с позывным Ченси.

Главная задача этого медицинского экипажа — забрать раненого бойца из определенной точки эвакуации, находящейся в двух-трех километрах от линии боевого столкновения. Подъехать поближе не позволяет как бездорожье, так и вражеские дроны.

— Бывало такое, что и квадроцикл ехал, и сопровождал его FPV. Мы едем, смотрю – точка эвакуации вся в дыму, там взрывы. Пришлось на дороге быстро перегрузиться и уезжать оттуда.

Именно на квадроциклах или багги боевые медики вывозят раненых с нуля.

— Медицинский персонал, который получает раненых с поля боя и доставляет их непосредственно на эвакуацию, очень рискует жизнью, потому что они не знают: выйдут они еще раз, или нет.

Это игра в рулетку.

Когда раненый боец ​​попадает в реанимобиль, дальше главная задача медиков — как можно скорее стабилизировать его состояние. Большинство манипуляций приходится делать на ходу.

На счету этого экипажа сотни спасенных жизней, и медики вспоминают и истории, которые заканчивались, к сожалению, трагически, потому что это война и без потерь — никак.

— Был недавно ранен, думали — обычная контузия. Как оказалось, это перелом основания черепа. FPV сбоку ударил, оторвало руку. Побратим ему наложил турникет, но, к сожалению, он не выжил. Очень большая кровопотеря была, довезли тело, — говорит экипаж.

Также Россия хладнокровно пытается убить как можно больше гражданских украинцев. Теперь оккупанты оснащают Шахеды новыми боевыми частями: читай об этом по ссылке.

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