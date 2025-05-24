Украина

Довезли уже тело…медики НГУ о ежедневных эвакуациях раненых с нуля

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 24 мая 2025, 15:00
вишиванка
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