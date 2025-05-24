Довезли вже тіло…медики НГУ про щоденні евакуації поранених з нуля

Одразу на трьох напрямках: Куп’янському, Лиманському та Сіверському росіяни активно штурмують живою силою на мототехніці, водночас у небі ворог має перевагу у FPV та дронах на оптоволокні.

На жаль, поранених на фронті щодня чимало. Та якщо наш захисник отримав поранення, далі головна задача – це збереження його життя і якнайшвидша евакуація до стабілізаційного пункту.

Цим займається екіпаж медиків НГУ. Нині нацгвардійці збирають кошти на РЕБ-системи, щоб встановити їх на транспорт для евакуації. Долучитися можеш і ти:

— Зараз війна дуже змінила хід з появою дронів, вони модифікуються, літають, вражають, і поранення через це — дуже-дуже важкі та страшні, — каже військовий на псевдо Ченсі. Головна задача цього медичного екіпажу — забрати пораненого бійця з певної точки евакуації, що знаходиться за два-три км від лінії бойового зіткнення. Під’їхати ближче не дозволяє як бездоріжжя, так і ворожі дрони. — Бувало таке, що і квадроцикл їхав, і його супроводжував FPV. Ми їдемо, дивлюся — точка евакуації вся в диму, там вибухи. Довелося на дорозі швидко перевантажитися і їхати звідти. Саме на квадроциклах чи багі бойові медики вивозять поранених з нуля. Читати на тему По-сірому та у темряві… Медики бригади Рубіж про стратегію евакуації бійців Як бойові медики бригади Рубіж відвойовують життя під дронами й КАБами. — Медичний персонал, який дістає поранених з поля бою і доставляє його безпосередньо на евакуацію, дуже ризикує життям, бо вони не знають: вийдуть вони ще раз, чи ні. Це гра в рулетку. Коли поранений боєць потрапляє у реанімобіль, далі головна задача медиків — якомога скоріше стабілізувати його стан. Більшість маніпуляцій доводиться робити на ходу. На рахунку цього екіпажу сотні врятованих життів, та медики згадують і історії, що закінчувалися, на жаль, трагічно, бо це війна і без втрат — ніяк. — Був нещодавно поранений, думали — звичайна контузія. Як виявилося, то перелом основи черепа. FPV збоку вдарив, відірвало руку. Побратим йому наклав турнікет, але, на жаль, він не вижив. Дуже велика крововтрата була, довезли тіло, — каже екіпаж. Також Росія холоднокровно намагається вбити якомога більше цивільних українців. Тепер окупанти оснащують Шахеди новими бойовими частинами: читай про це за посиланням.

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