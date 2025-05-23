“Нюхаем” небо! Как изобретения врага усложняют работу украинской артиллерии

В течение длительного времени россияне атакуют большим количеством живой силы с попыткой хоть как-то продвинуться в районе Белогоровки и Северска. Ежедневные штурмы останавливают артиллеристы, аэрозведчики, операторы FPV-дронов, пехотинцы группы огневой поддержки, а также системы РСЗО.

Здесь оборону держат воины Нацгвардии, но цена очень высока. Так что наши защитники просят помощи и поддержки. Им очень нужен многочастотный РЭБ.

— Сейчас мы находимся на боевом дежурстве на Северском направлении. Это наша Ласточка — система залпового огня Град. Сейчас мы ждем нашу аэразведку и команду к бою, — рассказывает боец ​​с позывным Цвет.

Бойцы Национальной гвардии, которые держат оборону на одном из трудных направлений — Северском, работают с Градом и днем, и ночью. Враг каждый день штурмует наши позиции живой силой.

Наша основная цель — это большое скопление врага. Так как эта артиллерийская система, она, грубо говоря, как дробовик на большой дистанции, — объясняет военный.

Град работает не только по живой силе, поражает отдельные цели, такие как станции РЭБ, БПЛА, расчеты и артиллерию. Но чтобы отработать по врагу, к месту огневой точки нужно сначала добраться и навестись.

Главная задача — сделать все быстро, чтобы быть в безопасности.

Россияне охотятся на Град и, заметив его, бьют из разных калибров артиллерии, реактивных установок, атакуют с неба.

— FPV уже начали летать на оптоволокне. Это самое страшное, потому что никакая система РЭБ их не обезвреживает. Поэтому используем собственные глаза, слух, “нюхаем” небо, смотрим за ситуацией, подстраховываем друг друга, — рассказывает военнослужащий.

Да и обычные FPV, против которых действенные РЭБ-системы, тоже никуда не делись.

Россияне хотят перерезать логистику на Купянском направлении: как они это делают, читай по ссылке.

Главное фото: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск.

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