Украина

“Нюхаем” небо! Как изобретения врага усложняют работу украинской артиллерии

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 22:00
“Нюхаем” небо! Как изобретения врага усложняют работу украинской артиллерии
Читать дальше
Провожали на коленях… В Киеве простились с телеведущим Максимом Нелипой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь