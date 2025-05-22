Украина

Цель №1 — перерезать логистику: как оккупанты планируют сорвать оборону Купянского направления

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 мая 2025, 22:00
байкеры в ужгороде
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Рев моторов, рок и кожанки: как байкеры собирали деньги для детдомов

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