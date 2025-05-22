Цель №1 — перерезать логистику: как оккупанты планируют сорвать оборону Купянского направления

На Купянском направлении, в районе Боровой, постоянно идут боевые действия. Между тем, россияне штурмуют позиции на легковом транспорте — машинах и мотоциклах. Офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Виктор Петрович рассказал телеведущей Вікна-новини Яне Брензей о ситуации в Харьковской области.

Купянское направление: воины ДШВ остановили наступление РФ на мотоциклах

Недавно во время одного из боев 77 ОАЭМБр остановило наступление россиян на мотоциклах. Враг применил шесть единиц техники: один танк, три мотоцикла и два небронированных легковых автомобиля.

— Танк прикрывал издали огнем. Ну и, соответственно, они пытались проскочить на автомобилях и мотоциклах к нашим позициям. Но это им не удалось, они были уничтожены и разбиты во время этой попытки, — рассказал Виктор.

В целом, ситуация в районе Боровой остается неизменной. Враг пытается штурмовать район небольшими группами и найти определенные слабины в обороне. Оккупанты также штурмуют смежные подразделения.

— Но успехов в нашей полосе ответственности нет. Ну и враг готовится к дальнейшим штурмовым действиям, готовится применять большее количество пехоты.

Со временем враг точно восстановит здесь свою активность, но сейчас мы также готовимся для того, чтобы отражать вражеские атаки и работаем над тем, чтобы врагу было сложнее наступать на наши позиции, — говорит офицер бригады.

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В настоящее время десантники уничтожают вражеские укрепления и склады с боеприпасами. Кроме того, воины постоянно держат в напряжении российскую пехоту, увеличивают серую зону, разделяющую позиции, чтобы оккупантам было сложнее добраться до украинских рубежей. После накопления ресурсов россияне попытаются отрезать логистику ВСУ.

— Поскольку за спиной у нас река, продвинувшись, они смогут контролировать дороги подвоза боекомплекта и переправы. Поэтому их цель — ближе подобраться к нашей логистике. Если им это удастся, то левый берег Оскола будет сложно удерживать. Поэтому наша цель не допустить врага, не дать ему ни клочка земли.

В некоторых местах наши воины преуспевают, занимая выгодные рубежи и выбивая врага с некоторых позиций. Сейчас идет укрепление, потому что в плане снабжения боекомплектами эта линия фронта довольно сложная.

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