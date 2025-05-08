Буферная зона более 2 км: как 77 ОАЭМБр остановила продвижение врага на реке Оскол

На Купянском направлении, в районе Боровой, враг готовится к дальнейшим штурмовым действиям, однако это наносит ему существенные поражения. Россия не может использовать большое количество пехоты и бронетехники, потому что была физически уничтожена нашими десантниками. В настоящее время они накапливают оружие и готовятся к дальнейшим ударам. Об этом и общей ситуации на направлении телеведущей Вікон Яне Брензей рассказал офицер отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Виктор Петрович. Купянское направление: готовится ли враг к переплытию реки Оскол По словам командира полка Ахиллес, который тоже работает на Купянском направлении, россияне готовятся дополнительные переправы через Оскол. Понтонные переправы строят для того, чтобы улучшить логистику и создать более комфортные условия.Однако в полосе ответственности 77 ОАЭМБр пока у врага нет возможности ни строить переправы, ни даже форсировать реку Оскол по нескольким причинам. — Из-за того, что у них очень небольшая полоса причастности к реке Оскол, то есть они прорвались к этой реке, но не расширили контроль территории. Поэтому вся территория простреливается и, соответственно, под нашим огневым контролем они не могут устроить переправы через реку, — объяснил офицер. Читать по теме Сбросы с ядовитыми веществами: Россия давит на Купянском направлении Случаев применения химического оружия стало больше, говорят в Центре противодействия дезинформации СНБО. В такой ситуации россияне не могут планировать массовый десант на правом берегу Оскола. Также помогает очень сложный ландшафт у реки, ведь она заболочена по берегам, имеет крутые склоны и большое количество растительности. Поэтому ее трудно форсировать, особенно используя технику. Есть ограниченное количество мест, в которых это можно в теории сделать, но все находится под нашим огненным контролем, поэтому возможностей переправиться во врага нет. Это в нашей зоне ответственности, — объяснил Виктор Петрович. Раз или два в месяц враг, в зависимости от того, сколько им дают бронетехники, собирает от 10 до 20 единиц и пытается проскочить к украинским позициям, взорвать десант и, соответственно, захватить определенную территорию. — Но сейчас из-за очень эффективной работы наших пилотов FPV-дронов и других средств поражений мы сделали очень серьезную буферную зону, которая имеет более 2 км. Вот эта такая методическая работа, возможно, не особенно ярко смотрится на видео, не столь кинематографически, но останавливает врага. Купянское направление на карте боевых действий Аналитический проект DeepState показывает такую ситуацию под Купянском в районе реки Оскол. Мы также рассказывали, какая ситуация в Покровском направлении — на одном из участков оккупанты подходят к Днепропетровской области. Фото: 77 ОАЭМБрА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина, Харьковская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter