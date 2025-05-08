Война в Украине

Буферная зона более 2 км: как 77 ОАЭМБр остановила продвижение врага на реке Оскол

Ирина Танасийчук, журналист сайта Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 08 мая 2025, 09:30
купянское направление
выступление зеленского ко дню примирения
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Любое зло обязательно заканчивается: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения
Карта воздушных тревог онлайн
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Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

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