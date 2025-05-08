Буферная зона более 2 км: как 77 ОАЭМБр остановила продвижение врага на реке Оскол

На Купянском направлении, в районе Боровой, враг готовится к дальнейшим штурмовым действиям, однако это наносит ему существенные поражения. Россия не может использовать большое количество пехоты и бронетехники, потому что была физически уничтожена нашими десантниками.

В настоящее время они накапливают оружие и готовятся к дальнейшим ударам. Об этом и общей ситуации на направлении телеведущей Вікон Яне Брензей рассказал офицер отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Виктор Петрович.

Купянское направление: готовится ли враг к переплытию реки Оскол

По словам командира полка Ахиллес, который тоже работает на Купянском направлении, россияне готовятся дополнительные переправы через Оскол. Понтонные переправы строят для того, чтобы улучшить логистику и создать более комфортные условия.

Однако в полосе ответственности 77 ОАЭМБр пока у врага нет возможности ни строить переправы, ни даже форсировать реку Оскол по нескольким причинам.

— Из-за того, что у них очень небольшая полоса причастности к реке Оскол, то есть они прорвались к этой реке, но не расширили контроль территории. Поэтому вся территория простреливается и, соответственно, под нашим огневым контролем они не могут устроить переправы через реку, — объяснил офицер.

В такой ситуации россияне не могут планировать массовый десант на правом берегу Оскола. Также помогает очень сложный ландшафт у реки, ведь она заболочена по берегам, имеет крутые склоны и большое количество растительности. Поэтому ее трудно форсировать, особенно используя технику.

Есть ограниченное количество мест, в которых это можно в теории сделать, но все находится под нашим огненным контролем, поэтому возможностей переправиться во врага нет. Это в нашей зоне ответственности, — объяснил Виктор Петрович.

Раз или два в месяц враг, в зависимости от того, сколько им дают бронетехники, собирает от 10 до 20 единиц и пытается проскочить к украинским позициям, взорвать десант и, соответственно, захватить определенную территорию.

— Но сейчас из-за очень эффективной работы наших пилотов FPV-дронов и других средств поражений мы сделали очень серьезную буферную зону, которая имеет более 2 км. Вот эта такая методическая работа, возможно, не особенно ярко смотрится на видео, не столь кинематографически, но останавливает врага.

Купянское направление на карте боевых действий

Аналитический проект DeepState показывает такую ​​ситуацию под Купянском в районе реки Оскол.

Мы также рассказывали, какая ситуация в Покровском направлении — на одном из участков оккупанты подходят к Днепропетровской области.

Фото: 77 ОАЭМБр

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