Буферна зона понад 2 км: як 77 ОАЕМБр зупинила просування ворога на річці Оскіл

На Куп’янському напрямку, в районі Борової, ворог готується до подальших штурмових дій, однак це наносить йому суттєвих уражень. Росія не може використовувати велику кількість піхоти та бронетехніки, адже була фізично знищена нашими десантниками.

Нині вони накопичують зброю і готуються до подальших ударів. Про це та загальну ситуацію на напрямку телеведучій Вікон Яні Брензей розповів офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович.

Куп’янський напрямок: чи готується ворог до переплиття річки Оскіл

За словами командира полку Ахілес, який теж працює на Куп’янському напрямку, росіяни готуються додаткові переправи через Оскіл. Понтонні переправи будують для того, щоб покращити логістику і створити комфортніші умови.

Проте у смузі відповідальності 77 ОАЕМБр наразі у ворога немає можливості ні будувати переправ, ні навіть форсувати річку Оскіл через кілька причин.

— Через те, що в них дуже невелика смуга дотичності до річки Оскіл, тобто вони прорвалися до цієї річки, але не розширили контроль території. Тому вся територія прострілюється і, відповідно, під нашим вогневим контролем вони не можуть налагодити переправи через річку, — пояснив офіцер.

У такій ситуації росіяни не можуть планувати масовий десант на правий берег Осколу. Також допомагає дуже складний ландшафт біля річки, адже вона заболочена по берегах, має круті схили та велику кількість рослинності. Тому її важко форсувати, особливо використовуючи техніку.

Є обмежена кількість місць, у яких це можна в теорії зробити, але наразі все перебуває під нашим вогневим контролем, тож можливостей переправитися у ворога немає. Це в нашій зоні відповідальності, — пояснив Віктор Петрович.

Раз або два на місяць ворог, залежно від того, скільки їм дають бронетехніки, збирає від 10 до 20 одиниць і намагається проскочити до українських позицій, висадити десант і, відповідно, захопити певну територію.

— Але наразі через дуже ефективну роботу наших пілотів FPV-дронів і інших засобів уражень, ми зробили дуже серйозну буферну зону, яка має понад 2 км. Ось ця така методична робота, можливо, не особливо яскраво виглядає на відео, не так кінематографічно, але зупиняє ворога.

Куп’янський напрямок на карті бойових дій

Аналітичний проект DeepState показує таку ситуацію під Куп’янськом в районі річки Оскіл.

Ми також розповідали, яка ситуація на Покровському напрямку — на одній з ділянок окупанти підходять до Дніпропетровщини.

Фото: 77 ОАЕМБр

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