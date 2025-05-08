Війна в Україні

Буферна зона понад 2 км: як 77 ОАЕМБр зупинила просування ворога на річці Оскіл

Ірина Танасійчук, журналістка сайту Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 08 Травня 2025, 09:30
куп'янський напрямок
Карта тривог онлайн
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Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу

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