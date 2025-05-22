Мета №1 — перерізати логістику: як окупанти планують зірвати оборону Куп’янського напрямку

На Куп’янському напрямку, в районі Борової, постійно точаться бойові дії. Тим часом росіяни штурмують позиції на легковому транспорті — машинах та мотоциклах. Офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович розповів телеведучій Вікна-новини Яні Брензей про ситуацію на Харківщині.

Куп’янський напрямок: воїни ДШВ зупинили наступ РФ на мотоциклах

Нещодавно під час одного з боїв 77 ОАЕМБр зупинила наступ росіян на мотоциклах. Ворог застосував шість одиниць техніки: один танк, три мотоцикли й два неброньованих легкових автомобілі.

— Танк прикривав здалека вогнем. Ну і, відповідно, вони намагалися проскочити на автомобілях і на мотоциклах до наших позицій. Але це їм не вдалося, вони були знищені й розбиті під час цієї спроби, — розповів Віктор.

Загалом ситуація в районі Борової залишається незмінною. Ворог намагається штурмувати район невеликими групами та знайти певні слабини в обороні. Окупанти також штурмують суміжні підрозділи.

— Але успіхів у нашій смузі відповідальності немає. Ну і наразі ворог готується до подальших штурмових дій, готується застосовувати більшу кількість піхоти.

З часом ворог точно відновить тут свою активність, але зараз ми також готуємося для того, аби відбивати ворожі атаки й працюємо над тим, аби ворогу було якомога складніше наступати на наші позиції, — каже офіцер бригади.

Читати на тему Буферна зона понад 2 км: як 77 ОАЕМБр зупинила просування ворога на річці Оскіл Офіцер відділу комунікацій 77 ОАЕМБр розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку.

Наразі десантники знищують ворожі укріплення та склади з боєприпасами. Крім цього, воїни постійно тримають в напрузі російську піхоту, збільшують сіру зону, яка розділяє позиції, щоб окупантам було складніше дістатися до українських рубежів. Після накопичення ресурсів росіяни спробують відрізати логістику ЗСУ.

— Оскільки за спиною в нас річка, то просунувшись, вони зможуть контролювати дороги підвозу боєкомплекту та переправи. Тому у цей час їхня ціль — ближче підібратися до нашої логістики. Якщо їм це вдасться, то лівий берег Осколу буде складно утримувати. І наша мета — не допустити ворога, не дати йому ні клаптика землі.

У деяких місцях наші воїни досягають успіхів, займаючи вигідні рубежі та вибиваючи ворога з деяких позицій. Нині триває укріплення, бо в плані постачання боєкомплектами ця лінія фронту є доволі складною.

Ми також розповідали, що відбувається у Донецькій області та як росіяни беруть під вогневий контроль траси.

Фото: 77 ОАЕМБр

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.