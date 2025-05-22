Україна

Мета №1 — перерізати логістику: як окупанти планують зірвати оборону Куп’янського напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Травня 2025, 22:00
карта бойових дій
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Карта бойових дій 23 травня 2025: росіяни найбільше атакували на Лиманському, Новопавлівському та Покровському напрямках
Байкери в Ужгороді
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Рев моторів, рок і шкірянки: як байкери збирали кошти для дитбудинків

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