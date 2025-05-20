Траса — під оком ворога: як пересуваються бійці 67 ОМБр на Донеччині

У найгарячішій зоні фронту оборону тримають бійці 67-ї окремої механізованої бригади, які нещодавно повернулися з бойових завдань на Курщині. Військові зупиняють ворожі штурми ще до їх початку, завдаючи ударів по силах противника на підступах.

Налітає рій російських дронів на посадку: бійці 67 ОМБр про бої на Донеччині

Росіяни продовжують відіграватися на цивільних — стирають з лиця землі міста і села. Ворог гатить з артилерії по Сіверську, унаслідок обстрілу 19 травня загинула пенсіонерка. Снаряд влучив їй у будинок. Під залізним дощем і Лиман, Костянтинівка, Краматорськ.

Найактивніше ворог атакує Покровський, Сіверський, Лиманський та Краматорський напрямки. Американський інститут вивчення війни повідомив, що росіяни змогли просунутися у районах Борової та Торецька. Боєць 67 ОМБр на псевдо Змій каже: росіяни масово пересідають на мотоцикли.

До позицій наших бійців можна доїхати зі значними зупинками, адже трасу проглядає ворог. Перебувати поруч із САУ-2-С1 Гвоздика — небезпечно. Прилетіти може будь-якої миті, бо в небі постійно перебувають ворожі дрони.

Зазвичай вони літають двійками. Один залітає, пробив не пробив, а другий на пробиття вже йде. Або в побратимів було, що налітав рій по 5-6 штук, — каже боєць на псевдо Токар.

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Хоч і самі під постійним вогневим дощем, кажуть, що піхотинцям у рази важче. Шалену кількість військ росіяни кидають саме на нашу піхоту. Бійці додають, що мототехніка у ворога є недооціненою. Адже вона маневрена, легко ховається.

Мотоцикліста важко впіймати, але коли вони застрибують у посадку, то завдають великої шкоди і втрат нашим військовим.

Саме тому росіян намагаються нищити на підходах. Бійці чекають, доки ворог збереться в купу і заряджають САУ. Снаряди летять вже за кілька хвилин. Змій каже: відпрацювали влучно!

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