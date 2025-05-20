Україна

Траса — під оком ворога: як пересуваються бійці 67 ОМБр на Донеччині

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 20 Травня 2025, 22:00
збір на томограф
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