Я викликаю вогонь на себе, за Росію: бійці Азову про найудаліші зачистки та ідейних окупантів

Бійці загону розвідки спеціального призначення 12-ї бригади Азов показали та розповіли, що відбувається під час зачисток ворога та штурмів. Про процес зачистки, історії, що трапилися з бійцями, і поранення у найважчі миті бою — дивися у матеріалі.

Бійці Азову про останні зачистки та головні правила штурмовика

1-й корпус НГУ Азов ділиться хронологією бою. Російські окупанти засіли у підвалі, а ця територія вимагала зачистки. Місце було важкодоступним, до нього слід було ще дійти. Усі підходи контролювали росіяни. Спершу підвал закидали гранатами.

На вході було забарикадовано дошками. Я їх розбираю і бачу на сходах гранату. Я довго не думаю, відбігаю, і починаю туди стріляти.

Далі вдалося просунутися. Та майже відразу один з хлопців отримав уламкове поранення. Він вирішив нікому не розповідати про це. Російські дрони продовжили свою роботу. Після ще одного удару поранений сказав побратимам, що він “300” і втік.

У зоні бойових дій часто живуть і цивільні, які відмовляються евакуюватись. Роботі військових не перешкоджають, і кажуть, що не мають коштів на виїзд. Захисники цього не розуміють, адже вони виживають під щільними прильотами у залишках фундаменту.

Під час однієї із зачисток на бійців рухалися ворожі розвідники. Їх бійці взялися відразу знешкоджувати, аби зайняти свої позиції. Після бою вдалося затрофеїти ворожу радіостанцію.

Там був такий ідейний, коли зрозумів, що йому кранти, почав казати: “Я викликаю вогонь на себе, за Росію”. Це я вперше почув такого ідейного, — каже боєць.

Російські окупанти на бойових позиціях тижнями сидять по підвалах, намагаються знайти собі їжу чи воду. Тож найоптимальнішим варіантом поїсти та зберегти життя — є здатися в полон. Азовці спрацювалися настільки, що розуміють одне одного на операціях навіть без слів.

Бійці наголошують, що штурмовикам надзвичайно важливо мати хороше і правильне екіпірування. Воно може врятувати життя. Не можна нехтувати захистом зору і вух. Захисники радять не економити на собі та своєму екіпіруванні.

Раніше боєць Любчик розповідав, як став героєм улюблених фільмів.

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