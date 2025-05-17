Украина

Я вызываю огонь на себя, за Россию: бойцы Азова о самых удачных зачистках и идейных оккупантах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 мая 2025, 22:00
пропавшие безвести
Читать дальше
Не живой, не мертвый, не в плену… Родные пропавших без вести обратились к Красному Кресту

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь