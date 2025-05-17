Я вызываю огонь на себя, за Россию: бойцы Азова о самых удачных зачистках и идейных оккупантах

Бойцы отряда разведки специального назначения 12-й бригады Азов показали и рассказали, что происходит при зачистке врага и штурмов. О процессе зачистки, историях, случившихся с бойцами, и ранениях в самые тяжелые моменты боя — смотри в материале.

Бойцы Азова о последних зачистках и главных правилах штурмовика

1-й корпус НГУ Азов делится хронологией боя. Российские оккупанты засели в подвале, а эта территория требовала зачистки. Место было труднодоступным, до него нужно было еще дойти. Все подходы контролировали россияне. Сначала подвал забросали гранатами.

Вход был забаррикадирован досками. Я их разбираю и вижу на лестнице гранату. Я долго не думаю, отбегаю, и начинаю туда стрелять.

Дальше удалось продвинуться. Но почти сразу один из парней получил осколочное ранение. Он решил никому не рассказывать об этом. Российские дроны продолжили свою работу. После еще одного удара раненый сказал побратимам, что он “300” и убежал.

В зоне боевых действий часто живут и гражданские, которые отказываются эвакуироваться. Работе военных не препятствуют, и говорят, что у них нет денег на выезд. Защитники этого не понимают, ведь они выживают под плотными прилетами в остатках фундамента.

Во время одной из зачисток на бойцов двигались вражеские разведчики. Их бойцы принялись сразу обезвреживать, чтобы занять свои позиции. После боя удалось затрофеить вражескую радиостанцию.

Там был такой идейный, когда понял, что ему кранты, начал говорить: “Я вызываю огонь на себя, за Россию.” Это я впервые услышал такого идейного, — говорит боец.

Российские оккупанты на боевых позициях неделями сидят по подвалам, пытаются найти себе пищу или воду. Поэтому самым оптимальным вариантом поесть и сохранить жизнь — является сдаться в плен. Азовцы сработались настолько, что понимают друг друга в операциях даже без слов.

Бойцы отмечают, что штурмовикам чрезвычайно важно иметь хорошую и правильную экипировку. Она может спасти жизнь. Нельзя пренебрегать защитой зрения и ушей. Защитники советуют не экономить на себе и своей экипировке.

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